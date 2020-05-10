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За добу від COVID-19 в Україні померли 15 осіб

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 09:21
За добу від COVID-19 в Україні померли 15 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також підтвердили ще 522 нові випадки хвороби

За останню добу від вірусу COVID-19 в Україні померли 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, за добу зафіксували ще 522 нових випадки та 15 летальних випадків. Загальна кількість хворих становить 15232, а число жертв - 391.

Раніше повідомлялося, що за кордоном 63 українці одужали від коронавірусу. Найбільше українців хворіє COVID-19 в Італії - 121 особа.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області, яка є лідером щодо числа інфікованих в Україні, різко зросла захворюваність на коронавірус. За добу на Буковині з'явилось 89 нових пацієнтів.

В той самий час у Харківській області три населених пункти закрили на карантин у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, число випадків COVID-19 у світі перевищила 4 мільйони. Найбільше випадків зареєстровано у США (1 327 420), Іспанії (262 783), Італії (218 268), Британії (215 260), Росії (198 676), Франції (176 079) і Німеччині (170 876).

Крім цього, в Словаччині вперше з початку березня за добу не виявили жодного випадку інфікування COVID-19. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Словаччині є найменшою серед сусідніх держав.

Теги Новини України Коронавірус
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