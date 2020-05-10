За сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также подтвердили еще 522 новых случая болезни

За последние сутки от вируса COVID-19 в Украине умерли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

Так, за сутки зафиксировали еще 522 новых случая и 15 летальных исходов. Общее число заболевших уже составляет 15232, а число жертв - 391.

Ранее сообщалось, что за границей 63 украинца выздоровели от коронавируса. Больше всего украинцев болеет COVID-19 в Италии - 121 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области, которая является лидером по числу инфицированных в Украине, резко возросла заболеваемость коронавирусом. За сутки на Буковине появилось 89 новых пациентов.

В то же время в Харьковской области три населенных пункта закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Напомним, число случаев COVID-19 в мире превысило 4 миллиона. Больше всего случаев зарегистрировано в США (1 327 420), Испании (262 783), Италии (218 268), Британии (215 260), России (198 676), Франции (176 079) и Германии (170 876).

Кроме этого, в Словакии впервые с начала марта за сутки не обнаружили ни одного случая инфицирования COVID-19. Число подтвержденных случаев коронавируса в Словакии является наименьшим среди соседних государств.