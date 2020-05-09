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Три населених пункти в Херсонській області закрили на карантин

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 15:56
Три населених пункти в Херсонській області закрили на карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмежувальні заходи, пов'язані з спалахом коронавірусу в цих районах Херсонської області триватимуть три дні

З 9 травня встановлені блокпости і введені посилені карантинні заходи в трьох населених пунктах Херсонської області у зв'язку з пандемією. Про це повідомляє місцеве видання 052.

Температурний скринінг і спілкування з патрульними очікує тих, хто зважиться виїхати у напрямку міста Каховка, села Андріївка (Скадовський район), а також в села Гладківка (Голопристанський район).

Обмежувальні заходи, пов'язані з спалахом коронавірусу в цих районах Херсонської області триватимуть три дні.

Нагадаємо, нещодавно в місті Каховка зафіксували спалах коронавірусу. Вірус виявили у 15 жителів , серед яких два медпрацівники Каховської ЦРЛ, у одного жителя Херсона: у одного жителя Чаплинського району.

Зазначимо, за минулу добу в лікарнях Чернівецької області зафіксовано 3 летальних випадки від коронавірусу.

Крім того, у Кіровоградській області від коронавірусу помер 63-річний лікар. Швидше за все, він заразився під час спілкування з братом - лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня.

Теги Новини України Коронавірускарантин
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