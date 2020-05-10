Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 10 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна 20 днів перебуває на "плато" по захворюваності

Пандемія коронавірусу в світі не втрачає темпів поширення. На даний момент інфіковано понад 4 млн жителів планети. Україна вийшла на "плато" по захворюваності, а в ряді областей число випадків одужання перевищило кількість нових хворих. Детально про боротьбу з СOVID-19 в світі і статистика на 10 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірусом захворіло 14710 українців

число летальних випадків досягло 376

в регіонах посилили карантин з 9 по 11 травня

щодобовий приріст інфікованих - в межах 350-550

термін очікування результатів ПЛР-тестів буде скорочений

Статистика випадків СOVID-19 в Україні

Коронавірус діагностований у 14710 українців з початку епідемії в країні. 2909 пацієнтів повністю вилікувалися, а 376 осіб померли від ускладнень хвороби.

За минулий день СOVID-19 підтвердився у 515 осіб, з них 96 - працівники медустанов, 49 хворих - діти. Госпіталізація була потрібна 198 інфікованим.

Загальна кількість пацієнтів, які проходять лікування в лікарнях, склала 4628 осіб. 190 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Кількість видужалих від коронавірусу продовжує зростати. За останні 24 години повторне тестування дало негативний результат у 203 осіб. У восьми областях число випадків одужання перевищило статистику щодо нових інфікованих (Івано-Франківська, Тернопільська, Кіровоградська, Черкаська, Запорізька, Сумська, Луганська, Полтавська).

Коронавірус в Україні

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні є стабільною протягом останніх 20 днів. За заявою головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, на даний момент епідеміологічна обстановка в країні перебуває в стані "плато" з щоденним приростом нових випадків на рівні 350-550 хворих.

На тривалість плато може негативно вплинути передчасне зняття обмежень, або навіть призвести до нового сплеску захворюваності. На думку Віктора Ляшка, в разі повної відміни карантину 11 травня, спалахи інфікування відбудеться влітку і восени. Тому важливим залишається поетапний вихід з обмежувального режиму.

Завдяки введеним обмеженням, в Україні вдалося істотно скоротити число інфікованих. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, без карантину в країні до даного моменту могло бути більше 240 тисяч хворих коронавірусом.

На довгих вихідних 9-11 травня з нагоди святкування Дня перемоги над нацизмом у кількох областях посилили карантин, а уряд відмовився від проведення масових заходів. У столичному Парку Вічної Слави 9 травня рятувальники проводили дезінфекцію протягом усього дня.

Для забезпечення правопорядку і контролю за дотриманням карантину по всій країні на День перемоги було задіяно майже 7 тис. поліцейських і 1400 нацгвардійців.

У Житомирській області з 9 по 11 травня обмежили перебування громадян в громадських місцях, в Запорізькій області діє особливий графік для громадського транспорту, в декількох містах Донецької області транспорт не працює. У Херсонській області до 11 травня обмежили в'їзд і виїзд в напрямку Каховки, с. Андріївка та с. Гладківка.

Триває евакуація українців з-за кордону. За минулий день в країну повернулося 700 осіб. Спецрейси доставили громадян України з Німеччини, Нідерландів, Єгипту і Великобританії. Пасажири пройшли перевірку температури, у жодного не зафіксовано ознак захворювання.

Ситуація з пандемією коронавірусу в світі

Кількість хворих СOVID-19 на планеті перевищила 4 мільйони осіб, число летальних випадків досягло 275 тис., видужало 1,33 млн пацієнтів. До топ-5 країн по захворюваності входять США (1,32 млн випадків), Іспанія (262 тис), Італія (217 тис.), Великобританія (212 тис.), Росія (198 тис.).

Єврокомісія рекомендувала державам в складі Шенгенської зони продовжити дію обмежень на поїздки до 15 червня. Першим етапом має стати ослаблення заборон на перетин кордонів всередині країн ЄС і Шенгенської зони.

Від ускладнень коронавірусу померло понад 78 тис. американців, продовжують лікування 1 млн. хворих. В останні кілька днів хворобу діагностували у глави прес-служби віце-президента США Майка Пенса і ще одного співробітника апарату, а також у особистої помічниці Іванки Трамп. У самої дочки президента і її чоловіка тести на СOVID-19 виявилися негативними.

Число жертв СOVID-19 в Італії досягло 30 201 осіб, більше смертей зафіксовано тільки в США. Однак протягом тижня в країні рекордно зростає чисельність видужалих (до 8 тис. на добу). З 4 травня в Італії почалося поетапне ослаблення карантину, в провінції Південний Тіроль планується відкриття ресторанів, барів, музеїв і салонів краси з 11 травня.

Росія лідирує за динамікою виявлення нових випадків коронавірусу. За минулий день виявлено більше 10 тис. хворих. Через пандемію СOVID-19 в РФ перенесли парад на Червоній площі до Дня перемоги. Росспоживнагляд опублікував план по виходу з карантину, згідно з яким на першому етапі відкриються непродовольчі магазини і будуть дозволені прогулянки на свіжому повітрі. Обмеження планують знімати з 12 травня.

Штати Австралії з найбільшою чисельністю населення відкладають ослаблення карантинних обмежень, в той час як в інших штатах дозволили роботу ресторанів і магазинів, а також збори невеликими групами. Згідно з планом уряду, всі основні обмеження в Австралії будуть зняті до початку липня.