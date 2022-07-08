ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За добу 8 пожеж. Окупанти навмисно нищать поля з пшеницею в Донецькій області

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 08 липня 2022 15:01
За добу 8 пожеж. Окупанти навмисно нищать поля з пшеницею в Донецькій області Фото: в Донецькій області за добу виникло 8 пожеж полів з пшеницею через обстріли (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти спеціально нищать врожай в Україні, завдаючи обстрілів по полях з пшеницею. Донецька область не стала винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Донецькій області.

За добу 8 пожеж. Окупанти навмисно нищать поля з пшеницею в Донецькій областіЗа добу 8 пожеж. Окупанти навмисно нищать поля з пшеницею в Донецькій області

"Рятувальники Донецької області протягом доби ліквідували 8 пожеж пшениці на корені, які виникли внаслідок ворожих обстрілів на території Краматорського, Покровського та Бахмутського районів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це не перша подібна "акція" росіян, спрямована на знищення українських запасів зерна. Так, у результаті обстрілу Дніпропетровської області раніше було зруйновано склад із 40 тоннами зерна.

Як повідомлялось, буквально 4 липня ворог також обстріляв Криворізький район Дніпропетровської області. Під вогнем опинилося поле з озиминою.

Також 26 червня РФ 7 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району Чернігівської області, згоріло зерно в ангарах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Зеленський назвав умову для деокупації територій
Зеленський назвав умову для деокупації територій
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал