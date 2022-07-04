Б'ють прицільно. Окупанти обстріляли поле під Дніпром, горить урожай озимини

Ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровської області. Наразі під вогнем поле з озиминою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Дніпропетровській області.

"Горіло 4,5 га сухої трави. Вогонь загасили. На щастя, людей не зачепило – ніхто не постраждав", - додають в ДСНС.

За даними прес-служби, також через удари сталася пожежа на відкритій території.

"У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле. Загорівся озимий ячмінь. Площа пожежі 89 га. Рятувальники гасять полум’я – намагаються врятувати урожай", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це не перша подібна акція росіян, спрямована на знищення українських запасів зерна. Так, у результаті обстрілу Дніпропетровської області раніше було зруйновано склад із 40 тоннами зерна.

Також 26 червня РФ 7 разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району Чернігівської області, згоріло зерно в ангарах.

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