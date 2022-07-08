За сутки 8 пожаров. Оккупанты намеренно уничтожают поля с пшеницей в Донецкой области

Оккупанты специально уничтожают урожай в Украине, обстреливая поля с пшеницей. Донецкая область не стала исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Донецкой области.

"Спасатели Донецкой области в течение суток ликвидировали 8 пожаров пшеницы на корне, возникших в результате вражеских обстрелов на территории Краматорского, Покровского и Бахмутского районов", - говорится в сообщении.

Отметим, что это не первая подобная "акция" россиян, направленная на уничтожение украинских запасов зерна. Так, в результате обстрела Днепропетровской области ранее был разрушен склад с 40 тоннами зерна.

Как сообщалось, буквально 4 июля враг обстрелял Криворожский район Днепропетровской области. Под огнем оказалось поле с озимыми.

Также 26 июня РФ 7 раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов и ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждено одно из сельскохозяйственных предприятий Семеновского района Черниговской области, сгорело зерно в ангарах.

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