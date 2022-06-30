ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни знову б'ють по Криворізькому району: знищений 40-тонний склад зерна

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 30 червня 2022 08:23
Росіяни знову б'ють по Криворізькому району: знищений 40-тонний склад зерна Фото: росіяни знову б'ють по Криворізькому району (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові продовжують бити по містах та селам Криворізького району (Дніпропетровська область). Внаслідок обстрілу було зруйновано склад із 40 тоннами зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

За його словами, на ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду, а у Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування.

"У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали", - написав Резніченко.

Він додав, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти випустили ракети по Дніпру.

Додамо, днем раніше російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, застосувавши артилерію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський назвав умови участі України у саміті G20
Зеленський назвав умови участі України у саміті G20
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією