Суть не в математике. Почему на самом деле хотят сократить количество предметов на НМТ-2027

Главное: Чрезмерная нагрузка: Сдача четырех предметов НМТ в один день является самой жесткой формой вступительных испытаний в истории Украины, считает Гришина.

Сдача четырех предметов НМТ в один день является самой жесткой формой вступительных испытаний в истории Украины, считает Гришина. Законодательная инициатива: Группа депутатов предлагает уменьшить количество обязательных предметов на НМТ-2027 с четырех до трех.

Группа депутатов предлагает уменьшить количество обязательных предметов на НМТ-2027 с четырех до трех. Цель изменений: Снижение стресса и адаптация вступительной кампании 2027 года к вызовам военного времени.

Снижение стресса и адаптация вступительной кампании 2027 года к вызовам военного времени. Поддержка: Альтернативный законопроект, предусматривающий пересмотр формата тестирования, уже получил поддержку около 50 народных депутатов.

"Самая жесткая форма испытаний"

Гришина отмечает, что НМТ, который сначала вводился как временная альтернатива ВНО, со временем становится все сложнее и сейчас это самая жесткая форма испытаний.

"Сейчас министерство снова подает законопроект, которым предусмотрено снова 4 предмета на НМТ. И снова будет лоббирование сдачи всех предметов в один день, потому что все другие варианты очень сложны для реализации", - рассказала она.

Депутат подчеркивает, что современный формат тестирования - это небывалая нагрузка на детей.

Альтернативный законопроект

Группа народных депутатов уже наработала альтернативный законопроект, который имеет целью облегчить вступительную кампанию 2027 года. Из перечня обязательных предметов предлагают исключить математику.

"Целью этого законопроекта является не математика, а уменьшение количества предметов для детей на следующую вступительную кампанию 2027 года. Это соответствует тем условиям и вызовам, в которых живет система образования и наши дети", - пояснила Гришина.

Эту инициативу уже поддержали около 50 народных избранников. Они убеждены, что модель проведения НМТ необходимо адаптировать к реалиям военного положения, минимизировав стресс для абитуриентов.

Дискуссия вокруг НМТ-2027

Министр образования Оксен Лисовой выступил против сокращения количества предметов на НМТ-2027. Такой же позиции придерживается премьер-министр Юлия Свириденко, руководство Украинского центра оценивания качества образования и Образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Они отмечают, что математика должна оставаться обязательной составляющей тестирования даже в условиях военного времени.