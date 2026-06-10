Суть не в математике. Почему на самом деле хотят сократить количество предметов на НМТ-2027

Действующая модель национального мультипредметного теста (НМТ) требует немедленного пересмотра, ведь сдача четырех предметов в один день стала чрезмерным испытанием для абитуриентов во время войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы подкомитета по вопросам высшего образования Юлии Гришиной в эфире Novyny.life.
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Гришина отмечает, что НМТ, который сначала вводился как временная альтернатива ВНО, со временем становится все сложнее и сейчас это самая жесткая форма испытаний.
"Сейчас министерство снова подает законопроект, которым предусмотрено снова 4 предмета на НМТ. И снова будет лоббирование сдачи всех предметов в один день, потому что все другие варианты очень сложны для реализации", - рассказала она.
Депутат подчеркивает, что современный формат тестирования - это небывалая нагрузка на детей.
Группа народных депутатов уже наработала альтернативный законопроект, который имеет целью облегчить вступительную кампанию 2027 года. Из перечня обязательных предметов предлагают исключить математику.
"Целью этого законопроекта является не математика, а уменьшение количества предметов для детей на следующую вступительную кампанию 2027 года. Это соответствует тем условиям и вызовам, в которых живет система образования и наши дети", - пояснила Гришина.
Эту инициативу уже поддержали около 50 народных избранников. Они убеждены, что модель проведения НМТ необходимо адаптировать к реалиям военного положения, минимизировав стресс для абитуриентов.
Министр образования Оксен Лисовой выступил против сокращения количества предметов на НМТ-2027. Такой же позиции придерживается премьер-министр Юлия Свириденко, руководство Украинского центра оценивания качества образования и Образовательный омбудсмен Надежда Лещик.
Они отмечают, что математика должна оставаться обязательной составляющей тестирования даже в условиях военного времени.
НМТ в Одессе из-за тревоги длилось 13 часов, а временный экзаменационный центр не был должным образом неподготовленным к условиям военного положения. Детям не обеспечили базового доступа к воде и питанию, а связь с родными была ограничена.
Длительное пребывание в укрытии привели к истощению абитуриентов, которые потеряли концентрацию и не смогли качественно выполнить задания последних блоков. Это ставит под сомнение объективность результатов. Участникам предложили пройти тест во время дополнительной сессии, однако нет гарантий, что подобный инцидент не повторится.