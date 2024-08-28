Соседи постоянно курят в подъезде? Кому жаловаться и какие штрафы "светят" нарушителям

Кому жаловаться на курение в подъезде и как могут наказать нарушителя

По словам эксперта, если ваши соседи постоянно курят в подъезде, вы вправе вызвать полицию. Причем речь идет как о сигаретах, так и об электронных сигаретах (или вейпах).

Согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, а также в других местах, определенных решением соответствующего сельского, поселкового, городского совета, - влечет за собой:

или предупреждение

или наложение штрафа от 3 до 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (что ныне составляет от 51 до 170 гривен)

При этом повторное в течение года совершение такого же нарушения (за которое человек уже был подвергнут административному взысканию) влечет наложение штрафа от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 гривен).

Как на практике наказывают за курение в общественных местах в Украине

Анна Даниэль рассказала, что в Реестре судебных решений на самом деле много постановлений по вопросу курения в общественных местах.

"Все они преимущественно признают лиц виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 175-1 КУоАП, однако завершаются применением мер воздействия в виде предупреждения, выговора и очень редко - штрафа", - отметила она.

Кроме того, некоторые дела закрываются на фоне отсутствия состава правонарушения.

В качестве примера адвокат привела дело №501/655/22, в котором Ильичевский городской суд Одесской области 4 апреля 2022 года постановил, что производство должно быть закрыто, поскольку в протоколе об административном правонарушении был указан только адрес, где имело место курение человеком - без указания места из числа запрещенных законом (что свидетельствует об отсутствии происшествия и состава административного правонарушения).

"Согласно пункту 1 части 1 статьи 247 КУоАП, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения", - говорится в документе.

Между тем по делу №708/852/24 судья Чигиринского районного суда Черкасской области 12 августа 2024 года постановил признать лицо виновным в совершении административного правонарушения (из-за курения на остановке общественного транспорта в Чигирине) и применить к нему меру влияния в виде предупреждения.

"В судебном заседании в присутствии законного представителя вину признал полностью, искренне раскаялся и объяснил, что действительно курил сигарету на остановке общественного транспорта, потому что не знал, что этого делать нельзя. В настоящее время он сделал для себя соответствующие выводы и больше такого не повторится", - уточняется в документе.

Постановлением от 20 августа 2024 года (по делу №599/1821/24) судья Зборовского районного суда Тернопольской области (рассмотрев материалы, поступившие из отделения полиции насчет курения студентом электронной сигареты на остановке общественного транспорта в городе Зборов), также решил применить меру воздействия в виде предупреждения.

"Учитывая характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, который ранее к административной ответственности не привлекался, является несовершеннолетним, в совершенном раскаялся, суд считает, что к нему следует применить меру воздействия в виде предупреждения", - отмечается в документе.