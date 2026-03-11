Сосед Украины может втянуться в войну с Ираном по просьбе США

Развертывание американских военных самолетов в Румынии на фоне войны на Ближнем Востоке может сделать страну соучастником конфликта. Это также может вызвать реакцию Ирана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий в отставке Санду Валентин Матею в интервью Digi24.
По его словам, вопрос размещения американских военных будут обсуждать на заседании Совета национальной безопасности Румынии (CSAT).
Речь идет о запросе союзника на развертывание военного потенциала в соответствии с двусторонними соглашениями между странами.
Матею пояснил, что теоретически в Румынии могут разместить самолеты-заправщики или боевую авиацию США. Если же такие самолеты будут выполнять боевые миссии против Ирана непосредственно с территории страны, это может означать фактическое участие Румынии в войне.
"В тот момент, когда они действуют непосредственно с нашей территории, мы становимся сопричастной стороной, и возникают вопросы международного права", - отметил он.
В то же время военный подчеркнул, что любое решение будет иметь политический характер и должно учитывать союзнические обязательства Румынии перед США.
Он также предупредил, что в случае участия Румынии в операциях Иран может рассматривать ее как потенциальную цель для ударов.
"Тегеран уже заявлял, что может атаковать страны, с территории которых осуществляются удары или через воздушное пространство которых пролетают самолеты, атакующие Иран", - пояснил Матею.
По его словам, Иран уже не имеет прежнего потенциала баллистических ракет, однако продолжает активно использовать "Шахеды". Кроме того, не исключается риск террористических атак.
Несмотря на возможные риски, Матею подчеркнул важность стратегического партнерства Румынии с Соединенными Штатами.
"У нас есть стратегический партнер, мы всегда подчеркивали нашу дружбу с Соединенными Штатами, важность базы Когелничану (авиабаза НАТО в Румынии - ред.), и да, друг в беде познается", - добавил он.
Напомним, с 28 февраля США и Израиль проводят совместную военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".
В ответ на это Тегеран наносит удары по странам Ближнего Востока. Под атаками оказались Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Азербайджан и даже Турция.
В Турции 4 и 9 марта силы ПВО НАТО перехватывали иранские баллистические ракеты, обломки которых упали на открытой территории.
Кроме того, был нанесен удар по британской военной базе на Кипре.