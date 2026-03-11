Сосед Украины может втянуться в войну с Ираном по просьбе США

Развертывание войск обсудят на заседании

По его словам, вопрос размещения американских военных будут обсуждать на заседании Совета национальной безопасности Румынии (CSAT).

Речь идет о запросе союзника на развертывание военного потенциала в соответствии с двусторонними соглашениями между странами.

Матею пояснил, что теоретически в Румынии могут разместить самолеты-заправщики или боевую авиацию США. Если же такие самолеты будут выполнять боевые миссии против Ирана непосредственно с территории страны, это может означать фактическое участие Румынии в войне.

"В тот момент, когда они действуют непосредственно с нашей территории, мы становимся сопричастной стороной, и возникают вопросы международного права", - отметил он.

В то же время военный подчеркнул, что любое решение будет иметь политический характер и должно учитывать союзнические обязательства Румынии перед США.

Риск ударов со стороны Ирана

Он также предупредил, что в случае участия Румынии в операциях Иран может рассматривать ее как потенциальную цель для ударов.

"Тегеран уже заявлял, что может атаковать страны, с территории которых осуществляются удары или через воздушное пространство которых пролетают самолеты, атакующие Иран", - пояснил Матею.

По его словам, Иран уже не имеет прежнего потенциала баллистических ракет, однако продолжает активно использовать "Шахеды". Кроме того, не исключается риск террористических атак.

Стратегическое партнерство с США

Несмотря на возможные риски, Матею подчеркнул важность стратегического партнерства Румынии с Соединенными Штатами.

"У нас есть стратегический партнер, мы всегда подчеркивали нашу дружбу с Соединенными Штатами, важность базы Когелничану (авиабаза НАТО в Румынии - ред.), и да, друг в беде познается", - добавил он.