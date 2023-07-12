ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суровикин задержан сотрудниками ФСБ, но обвинений ему не предъявляли, - росСМИ

Новина українською →
Среда 12 июля 2023 18:25
Суровикин задержан сотрудниками ФСБ, но обвинений ему не предъявляли, - росСМИ Фото: Сергей Суровикин, заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Заместителя командующего объединенной группировкой войск России в Украине генерала Сергея Суровикина задержала контрразведка. Официальных обвинений ему пока не предъявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстка".

Как отмечает издание, информацию о задержании Суровикина рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. Генерала изолировали, он не выходит на связь уже более двух недель.

Адвокат Евгений Смирнов рассказал журналистам, что Суровикина вполне могут держать в изоляции до сих пор, несмотря на то, что в России максимальный срок задержания без избрания меры пресечения обычно составляет 48 часов.

По словам адвоката, Суровикин достаточно высокопоставленная фигура, к которой "особое отношение". Российскому генералу могли просто на словах запретить выходить из дома и общаться.

Слухи о задержании Суровикина

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что в России задержали генерала Сергея Суровикина. В частности, издание Financial Times отмечало, что он находится под стражей.

При этом издание Bloomberg уточняло, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры. Их интересовала связь генерала с основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

В России на фоне таких сообщений неоднократно пытались опровергать слухи. Так, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что Суровикин находится на отдыхе.

Более детально о скандале с российским генералом можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Российская Федерация Генштаб РФ Война России против Украины
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО