Суровикин задержан сотрудниками ФСБ, но обвинений ему не предъявляли, - росСМИ

Заместителя командующего объединенной группировкой войск России в Украине генерала Сергея Суровикина задержала контрразведка. Официальных обвинений ему пока не предъявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Верстка ".

Как отмечает издание, информацию о задержании Суровикина рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. Генерала изолировали, он не выходит на связь уже более двух недель.

Адвокат Евгений Смирнов рассказал журналистам, что Суровикина вполне могут держать в изоляции до сих пор, несмотря на то, что в России максимальный срок задержания без избрания меры пресечения обычно составляет 48 часов.

По словам адвоката, Суровикин достаточно высокопоставленная фигура, к которой "особое отношение". Российскому генералу могли просто на словах запретить выходить из дома и общаться.

Слухи о задержании Суровикина

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что в России задержали генерала Сергея Суровикина. В частности, издание Financial Times отмечало, что он находится под стражей.

При этом издание Bloomberg уточняло, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры. Их интересовала связь генерала с основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

В России на фоне таких сообщений неоднократно пытались опровергать слухи. Так, глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что Суровикин находится на отдыхе.

Более детально о скандале с российским генералом можете узнать в материале РБК-Украина.