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Суровые погодные условия. В Карпатах фиксируют до 30 градусов мороза

Карпаты, Вторник 18 февраля 2025 16:05
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Суровые погодные условия. В Карпатах фиксируют до 30 градусов мороза Фото: в Карпатах фиксируют до -30 (Facebook Черновицкого погранотряд)
Автор: РБК-Украина

На одном из горных участков государственной границы с Румынией фиксируют существенное снижение температуры воздуха. Пограничники предупреждают об опасности для жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий пограничный отряд в Facebook.

В Карпатах днем мороз составляет -23-25 градусов, ночью фиксируют до -30 градусов.

Опасность для жизни людей

Как сообщается, снег затрудняет передвижение по дорогам и тропам, что может нести опасность для здоровья и жизни человека. Пограничники призывают не подвергать себя опасности и не нарушать границу.

За прошедшие сутки на Закарпатье пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда вместе с сотрудниками Раховского горного поисково-спасательного отделения в течение восьми часов искали трех мужчин, которые заблудились в горах. Двое суток они блуждали, а потом решили позвать на помощь.

Напомним, что 17 февраля 2025 года горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат рекордно низкую температуру воздуха. Речь идет о минус 22 градусах на горе Поп Иван Черногорский.

На ближайшей неделе погода в Украине будет морозной. Самыми холодными несколько следующих ночей будут для восточных, северо-восточных регионов и Карпат. Самыми теплыми регионами при этом будут юг и Закарпатье, где температура воздуха может держаться в пределах около нуля градусов. Морозная погода будет сохраняться в Украине в течение всей следующей недели. Больше всего снега сейчас "традиционно" в Карпатах: на метеостанциях наблюдалось около 43 см.

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