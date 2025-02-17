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В Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза: когда и где именно (фото)

Понедельник 17 февраля 2025 12:24
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В Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза: когда и где именно (фото) На высокогорье Карпат зафиксировали -22°С (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат рекордно низкую температуру воздуха. Речь идет о минус 22 градусах по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.

Где именно в Карпатах зафиксировали 22 градуса мороза

Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 17 февраля 2025 года, температуру воздуха на уровне -22°С зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.

При этом погода была облачной, с прояснениями. Ветер - северо-восточный, 6 м/с.

В Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза: когда и где именно (фото)Ситуация на горе Поп Иван сегодня утром (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

В последнее время утренняя температура на горе Поп Иван колебалась в пределах от -6 до -20 градусов по Цельсию.

В Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза: когда и где именно (фото)Пост спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Согласно информации Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение понедельника, 17 февраля, погода в регионе ожидается облачная, с прояснениями, без существенных осадков.

На дорогах - гололедица. Ветер - северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в Ивано-Франковске днем - от 0 до 2 градусов мороза;
  • по области днем - от 0 до 5 градусов мороза.

При этом на высокогорье Карпат прогнозировали:

  • ночью -13-18°С;
  • днем -3-8°С.

"Медико-метеорологические условия 1 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - подытожили в областном центре гидрометеорологии.

В Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза: когда и где именно (фото)Прогноз погоды на 17 февраля (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.

Читайте также, почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды.

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