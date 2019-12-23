У Суркова назвали умову обміну полоненими

Київ і Донбас можуть обмінятися полоненими до кінця року в разі успіху відеоконференції в понеділок. Про це заявив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, повідомляють росЗМІ.

Чеснаков зазначив, що обмін може відбутися до Нового року.

"Сьогодні відбудеться дуже важлива відеоконференція мінської контактної групи. Якщо все піде за планом, то вже в найближчі дні можна очікувати великого обміну між Києвом і Донбасом за принципом" всіх встановлених на всіх встановлених ", - сказав він.

Додамо, відеоконференція Тристоронньої контактної групи щодо обміну полоненими відбудеться в понеділок, 23 грудня.

Раніше повідомлялось, щообмін полоненими між Києвом і так званими "ЛДНР" затримується через відмову частини полонених повертатися в окуповані райони Донецької і Луганської області. Близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам "ЛДНР", з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

До цього, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ 18 грудня не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".