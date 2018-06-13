Путін залишив Суркова на посаді свого помічника

Путін знову призначив Суркова своїм помічником

Президент Російської Федерації Володимир Путін залишив Владислава Суркова на посаді свого помічника. Про це свідчить відповідний указ Путіна.

Так, сьогодні, 13 червня 2018 року, Путін підписав указ "Про помічника президента Російської Федерації".

"Призначити Суркова Владислава Юрійовича помічником президента Російської Федерації", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що помічник президента РФ Владислав Сурков, що відповідає за український напрямок і співпрацю з Абхазією і Південною Осетією, може покинути свій пост.

Серед можливих причин називався провал стратегії по Україні, а також конфлікти Суркова з відомством ФСБ РФ, яке відповідає за контррозвідку в "ДНР/ЛНР".