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Помер батько братів Суркісів

Київ, Четвер 04 лютого 2021 21:34
Помер батько братів Суркісів
Фото: Михайло Суркіс (прес-служба "Динамо")
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 4 лютого, помер Михайло Суркіс - батько президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса. Михайло Давидович помер у віці 101 року.

Про це повідомляє прес-служба "Динамо".

"Динамо" (Київ) висловлює глибоке співчуття Ігорю та Григорію Суркісам у зв’язку зі смертю їхнього батька. Михайло Давидович прожив довге, яскраве та гідне життя, залишивши по собі добру пам’ять. Людина - легенда, котра переступила столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів та знайомих", - зазначається у повідомлені.

Про день, час і місце прощання з батьком братів Суркісів буде повідомлено додатково.

"Разом з рідними та близькими також сумують через важку втрату співробітники клубу, команда, тренерський штаб. Усім нам буде конче бракувати цього вишуканого тонкого гумору та самоіронії, які понад 100 років супроводжували по життю Михайла Давидовича Суркіса. Вічна йому пам’ять", - йдеться у повідомлені клубу.

Відомо, що Михайло (при народженні Рахміль, - ред.) Суркіс військовий лікар, який мав за плечима 60-річний стаж роботи в різних медичних установах. У 1941-у пішов на війну. Має Орден Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, два Ордени Червоної зірки, Орден Богдана Хмельницького, більше 25-ти медалей.

Після закінчення війни залишався служити в окупованій Німеччині, очікуючи прибуття зміни.

У Київ сім'я Суркісів переїхала в 1957 році, де він продовжив службу у Військовій авіаційній комендатурі до 15 березня 1963 року.

Після демобілізації почав працювати лікарем-невропатологом в цивільних медичних закладах.

Батько братів Суркісів уболівав за київське "Динамо" з 1957 року. За його словами, з того часу він не пропустив жодного матчу.

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