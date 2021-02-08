У Києві на "Олімпійському" відбулося прощання з батьком братів Суркісів

У Києві, 7 лютого, відбулося прощання з Михайлом Давидовичем Суркісом, батьком президента "Динамо" Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса.

Про це повідомляє сайт "Динамо".

"Сьогодні в Олімпійському дворику на НСК "Олімпійський" чимало людей різних поколінь зібралися, щоб вшанувати пам'ять і проводити в останню путь людину-легенду, людину-епохи. Рідні, близькі, численні друзі й знайомі по черзі заходили в приміщення, залишали квіти, згадували Михайла Давидовича теплими й зворушливими словами", - йдеться в повідомленні клубу.

Так, попрощатися з Михайлом Суркісом прийшло керівництво "Динамо", працівники і ветерани клубу, відомі журналісти, представники політичної, громадської та спортивної еліти країни.

Зокрема, президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко, а також мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром, олігархи - Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Попрощатися прийшли також Юрій Бойко, Сергій Льовочкін, Андрій Кожем'якін, Віктор та Олена Пінчуки, Валерій Пустовойтенко, Анатолій Кінах, Володимир Литвин, Володимир Гройсман, Андрій Василишин, Василь Грицак, Геннадій Боголюбов та інші державні і політичні діячі, а також депутати з парламентських партій ОПЗЖ, "Батьківщина" і "Слуга народу".

Серед спортсменів - Олександр Волков, Жан Беленюк, Олександр Заваров, Андрій Біба, Володимир Мунтян, Леонід Буряк, Володимир Веремєєв, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко, Олександр Шовковський, Олег Протасов та інші; відомі діячі медицини, журналістики, культури і мистецтва Борис Тодуров, Дмитро Гордон, Павло Єлізаров, Петро Мага, Олеся Бацман, Василь Голованов і інших.