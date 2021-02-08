У Суркісів вперше прокоментували втрату в сім'ї

Сім'я Суркісів вперше прокоментувала смерть Михайла Давидовича Суркіса, який є батьком президента "Динамо" Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса. Вони подякували всім за підтримку та добрі слова.

"Він був душею та серцем нашої великої дружної родини, надійним фундаментом її мудрості, любові до життя та натхнення. Цей унікальний чоловік прожив яскраве, корисне, наповнене подіями життя довжиною у 101 рік", - йдеться у зверненні.

У листі також зазначається, що не злічити, "скільки добра він залишив після себе, скільком був доктором, другом, вчителем, наставником".

"Про це ми можемо лише здогадуватися, гортаючи сотні втішних повідомлень на адресу нашої сім'ї зі словами співчуття та підтримки. Ми щиро дякуємо кожному з вас, хто добрим словом відгукнувся про Михайла Давидовича, хто залишив у своїй пам'яті трохи місця для оцінки його благородних вчинків та справ. Ми молимося про його праведну душу, і знаємо, що вона почує й ваше багатоголосся", - сказано в листі сім'ї Суркісів.