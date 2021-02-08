У Суркісів вперше прокоментували втрату в сім'ї
Сім'я Суркісів вперше прокоментувала смерть Михайла Давидовича Суркіса, який є батьком президента "Динамо" Ігоря Суркіса та почесного члена УЄФА Григорія Суркіса. Вони подякували всім за підтримку та добрі слова.
Про це йдеться у зверненні сім'ї Суркісів на сайті "Динамо".
"Він був душею та серцем нашої великої дружної родини, надійним фундаментом її мудрості, любові до життя та натхнення. Цей унікальний чоловік прожив яскраве, корисне, наповнене подіями життя довжиною у 101 рік", - йдеться у зверненні.
У листі також зазначається, що не злічити, "скільки добра він залишив після себе, скільком був доктором, другом, вчителем, наставником".
"Про це ми можемо лише здогадуватися, гортаючи сотні втішних повідомлень на адресу нашої сім'ї зі словами співчуття та підтримки. Ми щиро дякуємо кожному з вас, хто добрим словом відгукнувся про Михайла Давидовича, хто залишив у своїй пам'яті трохи місця для оцінки його благородних вчинків та справ. Ми молимося про його праведну душу, і знаємо, що вона почує й ваше багатоголосся", - сказано в листі сім'ї Суркісів.
Нагадаємо, Михайло Суркіс помер 4 лютого у віці 101 року.
Як повідомляло РБК-Україна, прощання з ним відбулося в Києві, 7 лютого, в Олімпійському дворику на НСК "Олімпійський".
Попрощатися з Михайлом Давидовичем прийшло керівництво "Динамо", працівники і ветерани клубу, відомі журналісти, представники політичної, громадської та спортивної еліти країни.
Відомо, що Михайло (при народженні Рахміль, - ред.) Суркіс військовий лікар з 60-річним стажем роботи в різних медичних установах. Має Орден Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, два Ордени Червоної зірки, Орден Богдана Хмельницького, більше 25-ти медалей.
Батько братів Суркісів вболівав за київське "Динамо" з 1957 року. За його словами, з того часу він не пропустив жодного матчу.