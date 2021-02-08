ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Суркисов впервые прокомментировали потерю в семье

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 22:23
У Суркисов впервые прокомментировали потерю в семье Фото: во время прощания с Михаилом Суркисом в Киеве (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Семья Суркисов впервые прокомментировала смерть Михаила Давыдовича Суркиса, который является отцом президента "Динамо" Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса. Они поблагодарили всех за поддержку и добрые слова.

Об этом говорится в обращении семьи Суркисов на сайте "Динамо".

"Он был душой и сердцем нашей большой дружной семьи, надежным фундаментом ее мудрости, жизнелюбия и вдохновения. Этот уникальный человек прожил яркую, полезную, наполненную событиями жизнь длиною в 101 год", - говорится в обращении.

В письме также отмечается, что не сосчитать, "сколько добра он оставил после себя, скольким был доктором, другом, учителем, наставником".

"Об этом мы можем только догадываться, листая сотни утешительных сообщений в адрес нашей семьи со словами сочувствия и поддержки. Мы искренне благодарим каждого из вас, кто добрым словом отозвался о Михаиле Давыдовиче, кто оставил в своей памяти немного места для оценки его благородных поступков и дел. Мы молимся о его праведной душе, и знаем, что она услышит и ваше многоголосье", - сказано в письме семьи Суркисов.

Напомним, Михаил Суркис умер 4 февраля в возрасте 101 года.

Как писало РБК-Украина, прощание с ним состоялось в Киеве, 7 февраля, в Олимпийском дворике на НСК "Олимпийский".

Попрощаться с Михаилом Давидовичем пришло руководство "Динамо", сотрудники и ветераны клуба, известные журналисты, представители политической, общественной и спортивной элиты страны.

Известно, что Михаил (при рождении Рахмиль, - ред.) Суркис военный врач с 60-летним стажем работы в различных медицинских учреждениях. Имеет Орден Великой Отечественной войны 2-й степени, два Ордена Красной звезды, Орден Богдана Хмельницкого, больше 25-ти медалей.

Отец братьев Суркисов болел за киевское "Динамо" с 1957 года. По его словам, с того времени он не пропустил ни одного матча.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Динамо Суркис прощание
NEWS
Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути
Преемник Меркель о евроинтеграции Украины: мы должны поддержать ее на сложном пути
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию