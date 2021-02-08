У Суркисов впервые прокомментировали потерю в семье
Семья Суркисов впервые прокомментировала смерть Михаила Давыдовича Суркиса, который является отцом президента "Динамо" Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса. Они поблагодарили всех за поддержку и добрые слова.
Об этом говорится в обращении семьи Суркисов на сайте "Динамо".
"Он был душой и сердцем нашей большой дружной семьи, надежным фундаментом ее мудрости, жизнелюбия и вдохновения. Этот уникальный человек прожил яркую, полезную, наполненную событиями жизнь длиною в 101 год", - говорится в обращении.
В письме также отмечается, что не сосчитать, "сколько добра он оставил после себя, скольким был доктором, другом, учителем, наставником".
"Об этом мы можем только догадываться, листая сотни утешительных сообщений в адрес нашей семьи со словами сочувствия и поддержки. Мы искренне благодарим каждого из вас, кто добрым словом отозвался о Михаиле Давыдовиче, кто оставил в своей памяти немного места для оценки его благородных поступков и дел. Мы молимся о его праведной душе, и знаем, что она услышит и ваше многоголосье", - сказано в письме семьи Суркисов.
Напомним, Михаил Суркис умер 4 февраля в возрасте 101 года.
Как писало РБК-Украина, прощание с ним состоялось в Киеве, 7 февраля, в Олимпийском дворике на НСК "Олимпийский".
Попрощаться с Михаилом Давидовичем пришло руководство "Динамо", сотрудники и ветераны клуба, известные журналисты, представители политической, общественной и спортивной элиты страны.
Известно, что Михаил (при рождении Рахмиль, - ред.) Суркис военный врач с 60-летним стажем работы в различных медицинских учреждениях. Имеет Орден Великой Отечественной войны 2-й степени, два Ордена Красной звезды, Орден Богдана Хмельницкого, больше 25-ти медалей.
Отец братьев Суркисов болел за киевское "Динамо" с 1957 года. По его словам, с того времени он не пропустил ни одного матча.