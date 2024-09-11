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Спутниковые снимки зафиксировали судно, которое могло доставить в РФ иранские ракеты - Sky News

Фото: иранские ракеты Fath-360 (farsnews.ir)
Автор: Татьяна Степанова

Спутниковые снимки зафиксировали грузовое судно под российским флагом, которое подозревают в транспортировке баллистических ракет из Ирана в Россию. Оно пришвартовалось в порту краны-агрессора неделю назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщил изданию украинский источник, судно Port Olya 3 переправило 225 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию для использования в войне в Украине.

По его словам, судно прибыло в российский порт 4 сентября.

 

Спутниковые снимки, проанализированные командой Sky News, показывают судно, которое в тот день стояло в порту Оля в районе Астрахани.

Два дня спустя другой спутниковый снимок показывает, что судно покинуло порт.

Данные отслеживания судов показывают, что Port Olya 3 находился в иранском порту Амирабад всего за шесть дней до этого, 29 августа.

Украинский источник сообщил, что по прибытии в Россию баллистические ракеты Fatah-360 были загружены в большой грузовой поезд. Куда они потом были перевезены - неизвестно.

Отмечается, что доступные данные отслеживания показывают, что судно Port Olya 3 регулярно курсирует между Ираном и Россией.

Иран передал России баллистические ракеты

Напомним, недавно западные СМИ сообщили, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

На днях в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.

А вчера в Госдепе США подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

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