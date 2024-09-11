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Супутникові знімки зафіксували судно, яке могло доставити в РФ іранські ракети, - Sky News

Фото: іранські ракети Fath-360 (farsnews.ir)
Автор: Тетяна Степанова

Супутникові знімки зафіксували вантажне судно під російським прапором, яке підозрюють в транспортуванні балістичних ракет з Ірану до Росії. Воно пришвартувалося в порту крани-агресора тиждень тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомило виданню українське джерело, судно Port Olya 3 переправило 225 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії для використання у війні в Україні.

За його словами, судно прибуло в російський порт 4 вересня.

 

Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News, показують судно, яке в той день стояло в порту Оля в районі Астрахані. 

Два дні потому інший супутниковий знімок показує, що судно покинуло порт.

Дані відстеження суден показують, що Port Olya 3 був в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього, 29 серпня.

Українське джерело повідомило, що після прибуття до Росії балістичні ракети Fatah-360 були завантажені у великий вантажний поїзд. Куди вони потім буди перевезені - невідомо.

Зазначається, що обмежені доступні дані відстеження показують, що судно Port Olya 3 регулярно курсує між Іраном та Росією.

Іран передав Росії балістичні ракети

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.

Днями у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

А вчора у Держдепі США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

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