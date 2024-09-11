Супутникові знімки зафіксували судно, яке могло доставити в РФ іранські ракети, - Sky News

Як повідомило виданню українське джерело, судно Port Olya 3 переправило 225 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії для використання у війні в Україні.

За його словами, судно прибуло в російський порт 4 вересня.

Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News, показують судно, яке в той день стояло в порту Оля в районі Астрахані.

Два дні потому інший супутниковий знімок показує, що судно покинуло порт.

Дані відстеження суден показують, що Port Olya 3 був в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього, 29 серпня.

Українське джерело повідомило, що після прибуття до Росії балістичні ракети Fatah-360 були завантажені у великий вантажний поїзд. Куди вони потім буди перевезені - невідомо.

Зазначається, що обмежені доступні дані відстеження показують, що судно Port Olya 3 регулярно курсує між Іраном та Росією.