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Украина вернула подростка, которого принудительно вывезли из Мариуполя в РФ во время оккупации

Понедельник 21 июля 2025 20:45
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Украина вернула подростка, которого принудительно вывезли из Мариуполя в РФ во время оккупации Фото: Украина вернула подростка, которого принудительно вывезли из Мариуполя в РФ во время оккупации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине удалось вернуть подростка, которого принудительно вывезли из временно оккупированного Мариуполя в Россию. Он был разлучен с мамой более трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из РФ еще одного украинского подростка, которого принудительно вывезли из временно оккупированного Мариуполя", - сообщил Ермак.

По его словам, в 2022 году парня принудительно вывезли в Россию, разлучив его с мамой более чем на три года. Все это время родные с украинской стороны искали возможность вернуть его домой.

В российской школе парень подвергался системному буллингу из-за украинского происхождения, что серьезно повлияло на его психологическое состояние.

"Сегодня парень уже вместе с мамой в свободной Украине. Благодарен команде Украинской сети за права ребенка за помощь со спасением парня. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил Ермак.

Депортация украинских детей

Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Добавим, недавно Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.

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