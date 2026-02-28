Спутники зафиксировали работы на разбомбленных ядерных объектах Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Иран ведет непонятную активность на поврежденных ядерных объектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
По данным МАГАТЭ, на объектах по обогащению урана, ранее подвергшихся ударам США и Израиля, зафиксированы работы, подтвержденные спутниковыми снимками.
В отчете, представленном в пятницу, отмечается, что инспекторы не могут определить характер этой деятельности, поскольку после 12-дневного конфликта им закрыт доступ к площадкам.
Агентство более восьми месяцев не способно проверить объем и местонахождение запасов урана, близких к оружейному уровню.
Контакты между Вашингтоном и Тегераном должны возобновиться на следующей неделе.
"Потерю агентством непрерывности знаний о всех ранее заявленных ядерных материалах на пораженных объектах в Иране необходимо устранить в самые срочные сроки", — указал Гросси в 12-страничном документе ограниченного доступа.
Дипломаты соберутся в Вене, а технические консультации сторон запланированы на полях встречи.
На прошлой неделе глава МАГАТЭ провел переговоры в Женеве с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросу доступа к объектам. США и Иран уже провели третий раунд консультаций.
Диалог проходит на фоне заявлений президента Дональд Трамп о возможности силового сценария и усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.
При этом Тегеран допускает инспекторов на неповрежденные объекты, включая реакторы в Бушере и Тегеране.
В отчете говорится о "регулярной активности транспортных средств" возле мест хранения обогащенного урана и дополнительной деятельности в Натанзе и Фордо.
"Без доступа к этим объектам агентство не может подтвердить характер и цель деятельности", — подчеркнул Гросси. Он добавил, что МАГАТЭ "не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер", пока сотрудничество не будет расширено.
Напоминаем, что США заявили о готовности провести дополнительный раунд переговоров с Ираном в Женеве уже в следующую пятницу при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит развернутое и конкретное предложение по дальнейшему диалогу.
Отметим, чтом Иран и Россия заключили закрытое соглашение ориентировочной стоимостью около 500 млн евро, предусматривающее поставки современных переносных зенитных ракетных комплексов "Верба".