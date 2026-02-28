Спутники зафиксировали работы на разбомбленных ядерных объектах Ирана

Активность на разрушенных площадках

По данным МАГАТЭ, на объектах по обогащению урана, ранее подвергшихся ударам США и Израиля, зафиксированы работы, подтвержденные спутниковыми снимками.

В отчете, представленном в пятницу, отмечается, что инспекторы не могут определить характер этой деятельности, поскольку после 12-дневного конфликта им закрыт доступ к площадкам.

Агентство более восьми месяцев не способно проверить объем и местонахождение запасов урана, близких к оружейному уровню.

Переговоры и позиция сторон

Контакты между Вашингтоном и Тегераном должны возобновиться на следующей неделе.

"Потерю агентством непрерывности знаний о всех ранее заявленных ядерных материалах на пораженных объектах в Иране необходимо устранить в самые срочные сроки", — указал Гросси в 12-страничном документе ограниченного доступа.

Дипломаты соберутся в Вене, а технические консультации сторон запланированы на полях встречи.

Дипломатический фон и риски

На прошлой неделе глава МАГАТЭ провел переговоры в Женеве с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросу доступа к объектам. США и Иран уже провели третий раунд консультаций.

Диалог проходит на фоне заявлений президента Дональд Трамп о возможности силового сценария и усиления американского присутствия на Ближнем Востоке.

При этом Тегеран допускает инспекторов на неповрежденные объекты, включая реакторы в Бушере и Тегеране.

В отчете говорится о "регулярной активности транспортных средств" возле мест хранения обогащенного урана и дополнительной деятельности в Натанзе и Фордо.

"Без доступа к этим объектам агентство не может подтвердить характер и цель деятельности", — подчеркнул Гросси. Он добавил, что МАГАТЭ "не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер", пока сотрудничество не будет расширено.