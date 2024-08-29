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Спутник подтвердил распространение огня на нефтебазе "Атлас" после удара (фото)

Фото: спутник подтвердил распространение огня на нефтебазе "Атлас" после удара 28 августа (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Появились спутниковые снимки нефтебазы "Атлас" в Ростовской области после удара 28 августа. Они подтверждают распространение пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Новый снимок, который был сделан 28 августа, но спустя несколько часов после предыдущего, позволяет увидеть, что еще в этот день огонь распространился на третий резервуар с топливом.

Как уточняет издание, видео очевидцев и данные системы NASA FIRMS, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют, что в четверг, 29 августа, нефтебаза продолжает гореть.

Местные Telrgram-каналы пишут, что пожарным не хватает для тушения специальных аппаратов, которые подают пену для нейтрализации горящего топлива.

Уже вторая атака на нефтебазу

Комбинат "Атлас" Росрезерва в Каменском районе Ростовской области подвергается атаке дронов уже второй раз. До этого дрон атаковал "Атлас" в Ростовской области 3 августа, но тогда пожар удалось быстро потушить. 

Что известно об ударе по "Атласу" 28 августа

28 августа дроны атаковали нефтебазу "Атлас" в Ростовской области. Из-за удара возникли масштабный пожар и серьезные повреждения резервуаров с топливом.

Еще 28 августа источники РБК-Украина подтвердили, что ГУР вместе с ССО ВСУ поразили российскую нефтебазу "Атлас" в Ростовской области недалеко от города Каменск-Шахтинский. Этот объект оккупантов снабжал нефтепродуктами.

Позже появились и первые спутниковые снимки "Атласа" после удара. Уже 29 августа в Генштабе официально подтвердили удар по нефтебазе "Атлас".

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