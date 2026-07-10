В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию еще из двух населенных пунктов
10 июля в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки, что в Никопольском районе.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области - Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки Никопольского", - подчеркнул Ганжа.
По его словам, детей оттуда вывезли еще раньше. Накануне местные власти приняли решение, что опасные территории должны покинуть и взрослые.
Как отметил Ганжа, по состоянию на 10 июля речь идет о более чем 6500 тысячах гражданских.
Также он озвучил четкий алгоритм действий в рамках обязательной эвакуации:
- сначала людей будут принимать транзитные центры;
- затем им окажут денежную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь;
- также гражданские получат продуктовые и гигиенические наборы;
- в случае необходимости эвакуированным подберут вариант дальнейшего расселения.
"Места для размещения ВПЛ есть как на более безопасных территориях нашей области, так и в других регионах страны", - подчеркнул Ганжа.
Чтобы договориться об эвакуации - звоните по телефону на круглосуточную горячую линию:
- 203;
- 098 750 55 05
Эвакуацию проводят:
- Гуманитарная миссия "Подснежник" (+38 099 745 03 48; Горячая линия: 0 800 888 888);
- БФ "Право на защиту" (+38 068 507 50 90);
- БФ "Дети нового поколения" (+38 068 980 07 09);
- МФ "Ангелы спасения" (0 800 33 46 20);
- Отряд Нацполиции "Белые ангелы" (+38 095 394 14 82 - Синельниковский район; +38 095 529 49 85, 102 - Покровское направление; +38 066 239 03 54 - Никопольский район).
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