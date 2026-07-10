ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию еще из двух населенных пунктов

14:01 10.07.2026 Пт
2 мин
Глава ОВА объяснил все нюансы
aimg Юлия Капитонова
В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию еще из двух населенных пунктов Фото: Планируется эвакуация более 6 тысяч жителей (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

10 июля в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию из Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки, что в Никопольском районе.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Ввели обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов области - Васильковки Синельниковского района и Высшетарасовки Никопольского", - подчеркнул Ганжа.

По его словам, детей оттуда вывезли еще раньше. Накануне местные власти приняли решение, что опасные территории должны покинуть и взрослые.

Как отметил Ганжа, по состоянию на 10 июля речь идет о более чем 6500 тысячах гражданских.

Также он озвучил четкий алгоритм действий в рамках обязательной эвакуации:

  • сначала людей будут принимать транзитные центры;
  • затем им окажут денежную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь;
  • также гражданские получат продуктовые и гигиенические наборы;
  • в случае необходимости эвакуированным подберут вариант дальнейшего расселения.

"Места для размещения ВПЛ есть как на более безопасных территориях нашей области, так и в других регионах страны", - подчеркнул Ганжа.

Чтобы договориться об эвакуации - звоните по телефону на круглосуточную горячую линию:

  • 203;
  • 098 750 55 05

Эвакуацию проводят:

  • Гуманитарная миссия "Подснежник" (+38 099 745 03 48; Горячая линия: 0 800 888 888);
  • БФ "Право на защиту" (+38 068 507 50 90);
  • БФ "Дети нового поколения" (+38 068 980 07 09);
  • МФ "Ангелы спасения" (0 800 33 46 20);
  • Отряд Нацполиции "Белые ангелы" (+38 095 394 14 82 - Синельниковский район; +38 095 529 49 85, 102 - Покровское направление; +38 066 239 03 54 - Никопольский район).

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские захватчики убили последнюю жительницу села в Харьковской области.

Также мы писали, что в регионе расширили зону эвакуации гражданских сразу из трех районов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепропетровская область Эвакуация Война России против Украины
Новости
В Украине вводят банкноту 2000 гривен: когда она появится и как будет выглядеть
В Украине вводят банкноту 2000 гривен: когда она появится и как будет выглядеть
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников