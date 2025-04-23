Сопровождение родных за границу? Кому из мужчин это разрешено во время войны
Военнообязанный гражданин Украины может выехать за границу как сопровождающий лица с инвалидностью или другого человека, нуждающегося в постоянном уходе. Однако при условии выполнения определенных требований, предусмотренных законодательством.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова.
Сопровождение жены с инвалидностью
Право на выезд за пределы Украины - как сопровождающий жены с инвалидностью - военнообязанный мужчина имеет при условии наличия документов, подтверждающих:
- родственные связи;
- инвалидность сопровождаемого лица.
Сопровождение родителей жены
Военнообязанный, который имеет одного из родителей (или обоих родителей) жены с инвалидностью I или II группы, также может выехать за границу как сопровождающий - при условии подтверждения:
- родственных связей;
- инвалидности;
- совместного проживания или осуществления ухода за родителями.
Сопровождение лица с инвалидностью
Основания для выезда из Украины как сопровождающий (при определенных обстоятельствах) имеют военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы.
"Если человек получает компенсацию за уход, или документы, подтверждающие инвалидность, и акт установления факта осуществления ухода, он может сопровождать лицо с инвалидностью за границу", - объяснила юрист.
Сопровождение человека, нуждающегося в постороннем уходе
Кроме того, военнообязанный имеет право сопровождать лицо, которое нуждается в постоянном постороннем уходе:
- либо если это член семьи первой степени родства;
- либо если военнообязанный осуществляет уход и получает компенсацию за уход.
Сопровождение детей отцом или опекуном
По словам Терновой, если отец, опекун, попечитель, приемный отец или отец-воспитатель (будучи военнообязанным) воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет - может его сопровождать.
"Также это касается детей с инвалидностью I или II группы - если такой ребенок находится на содержании военнообязанного", - добавила юрист.
Сопровождение детей другими родственниками
"Относительно бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех и отчимов, которые сопровождают детей с инвалидностью, здесь есть важное примечание", - отметила эксперт.
Речь идет о том, что "они могут выезжать только в случае, если относятся к категории лиц, не подлежащих мобилизации".
Сопровождение недееспособных лиц с инвалидностью
Военнообязанные опекуны лиц с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными, могут выезжать за границу вместе с подопечными - при наличии решения суда о назначении опекунства.
"Однако если опекун официально не назначен, выезд разрешается одному из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства", - отметила юрист.
Сопровождение лиц с инвалидностью работниками учреждений ухода
Еще одной категорией, по словам Терновой, являются военнообязанные работники учреждений ухода, которые сопровождают:
- либо лиц с инвалидностью;
- либо тех, кто нуждается в постоянном уходе.
"Главное помнить, что военнообязанные должны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины людей, которых они сопровождали", - подытожила юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали о новых правилах выезда за границу для мужчин - что изменилось и для каких категорий.
Читайте также, можно ли отказаться от гражданства Украины во время войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.