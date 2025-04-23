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Сопровождение родных за границу? Кому из мужчин это разрешено во время войны

Среда 23 апреля 2025 06:30
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Сопровождение родных за границу? Кому из мужчин это разрешено во время войны Военнообязанные мужчины могут выехать из Украины во время войны, но при определенных обстоятельствах (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко
Эксперт: Диана Тернова

Военнообязанный гражданин Украины может выехать за границу как сопровождающий лица с инвалидностью или другого человека, нуждающегося в постоянном уходе. Однако при условии выполнения определенных требований, предусмотренных законодательством.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова.

Сопровождение жены с инвалидностью

Право на выезд за пределы Украины - как сопровождающий жены с инвалидностью - военнообязанный мужчина имеет при условии наличия документов, подтверждающих:

  • родственные связи;
  • инвалидность сопровождаемого лица.

Сопровождение родителей жены

Военнообязанный, который имеет одного из родителей (или обоих родителей) жены с инвалидностью I или II группы, также может выехать за границу как сопровождающий - при условии подтверждения:

  • родственных связей;
  • инвалидности;
  • совместного проживания или осуществления ухода за родителями.

Сопровождение лица с инвалидностью

Основания для выезда из Украины как сопровождающий (при определенных обстоятельствах) имеют военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы.

"Если человек получает компенсацию за уход, или документы, подтверждающие инвалидность, и акт установления факта осуществления ухода, он может сопровождать лицо с инвалидностью за границу", - объяснила юрист.

Сопровождение человека, нуждающегося в постороннем уходе

Кроме того, военнообязанный имеет право сопровождать лицо, которое нуждается в постоянном постороннем уходе:

  • либо если это член семьи первой степени родства;
  • либо если военнообязанный осуществляет уход и получает компенсацию за уход.

Сопровождение детей отцом или опекуном

По словам Терновой, если отец, опекун, попечитель, приемный отец или отец-воспитатель (будучи военнообязанным) воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет - может его сопровождать.

"Также это касается детей с инвалидностью I или II группы - если такой ребенок находится на содержании военнообязанного", - добавила юрист.

Сопровождение детей другими родственниками

"Относительно бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех и отчимов, которые сопровождают детей с инвалидностью, здесь есть важное примечание", - отметила эксперт.

Речь идет о том, что "они могут выезжать только в случае, если относятся к категории лиц, не подлежащих мобилизации".

Сопровождение недееспособных лиц с инвалидностью

Военнообязанные опекуны лиц с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными, могут выезжать за границу вместе с подопечными - при наличии решения суда о назначении опекунства.

"Однако если опекун официально не назначен, выезд разрешается одному из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства", - отметила юрист.

Сопровождение лиц с инвалидностью работниками учреждений ухода

Еще одной категорией, по словам Терновой, являются военнообязанные работники учреждений ухода, которые сопровождают:

  • либо лиц с инвалидностью;
  • либо тех, кто нуждается в постоянном уходе.

"Главное помнить, что военнообязанные должны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины людей, которых они сопровождали", - подытожила юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых правилах выезда за границу для мужчин - что изменилось и для каких категорий.

Читайте также, можно ли отказаться от гражданства Украины во время войны.

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