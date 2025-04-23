Супровід рідних за кордон? Кому з чоловіків це дозволено під час війни
Військовозобов'язаний громадянин України може виїхати за кордон як супроводжуючий особи з інвалідністю або іншої особи, яка потребує постійного догляду. Проте за умови виконання певних вимог, передбачених законодавством.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.
Супровід дружини з інвалідністю
Право на виїзд за межі України - як супроводжуючий дружини з інвалідністю - військовозобов'язаний чоловік має за умови наявності документів, які підтверджують:
- родинні зв'язки;
- інвалідність супроводжуваної особи.
Супровід батьків дружини
Військовозобов'язаний, який має одного з батьків (чи обох батьків) дружини з інвалідністю I чи II групи, також може виїхати за кордон як супроводжуючий - за умови підтвердження:
- родинних зв'язків;
- інвалідності;
- спільного проживання або здійснення догляду за батьками.
Супровід особи з інвалідністю
Підстави для виїзду з України як супроводжуючий (за певних обставин) мають військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи.
"Якщо особа отримує компенсацію за догляд, або документи, що підтверджують інвалідність, та акт встановлення факту здійснення догляду, вона може супроводжувати людину з інвалідністю за кордон", - пояснила юрист.
Супровід особи, яка потребує стороннього догляду
Крім того, військовозобов'язаний має право супроводжувати особу, яка потребує постійного стороннього догляду:
- або якщо це член сім'ї першого ступеня споріднення;
- або якщо військовозобов'язаний здійснює догляд та отримує компенсацію за догляд.
Супровід дітей батьком або опікуном
За словами Тернової, якщо батько, опікун, піклувальник, прийомний батько чи батько-вихователь (будучи військовозобов'язаним) виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років - може її супроводжувати.
"Також це стосується дітей з інвалідністю І чи ІІ групи - якщо така дитина перебуває на утриманні військовозобов'язаного", - додала юрист.
Супровід дітей іншими родичами
"Стосовно бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух та вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю, тут є важлива примітка", - наголосила експерт.
Йдеться про те, що "вони можуть виїжджати лише у випадку, якщо належать до категорії осіб, які не підлягають мобілізації".
Супровід недієздатних осіб з інвалідністю
Військовозобов'язані опікуни осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними, можуть виїжджати за кордон разом із підопічними - за наявності рішення суду про призначення опікунства.
"Проте якщо опікуна офіційно не призначено, виїзд дозволяється одному з повнолітніх членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення", - зауважила юрист.
Супровід осіб з інвалідністю працівниками закладів догляду
Ще однією категорією, за словами Тернової, є військовозобов'язані працівники закладів догляду, які супроводжують:
- або осіб з інвалідністю;
- або тих, хто потребує постійного догляду.
"Головне пам'ятати, що військовозобов'язані мають повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували", - підсумувала юрист.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові правила виїзду за кордон для чоловіків - що змінилось і для яких категорій.
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