Супровід рідних за кордон? Кому з чоловіків це дозволено під час війни

Військовозобов'язаний громадянин України може виїхати за кордон як супроводжуючий особи з інвалідністю або іншої особи, яка потребує постійного догляду. Проте за умови виконання певних вимог, передбачених законодавством.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова .

Супровід дружини з інвалідністю

Право на виїзд за межі України - як супроводжуючий дружини з інвалідністю - військовозобов'язаний чоловік має за умови наявності документів, які підтверджують:

родинні зв'язки;

інвалідність супроводжуваної особи.

Супровід батьків дружини

Військовозобов'язаний, який має одного з батьків (чи обох батьків) дружини з інвалідністю I чи II групи, також може виїхати за кордон як супроводжуючий - за умови підтвердження:

родинних зв'язків;

інвалідності;

спільного проживання або здійснення догляду за батьками.

Супровід особи з інвалідністю

Підстави для виїзду з України як супроводжуючий (за певних обставин) мають військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи.

"Якщо особа отримує компенсацію за догляд, або документи, що підтверджують інвалідність, та акт встановлення факту здійснення догляду, вона може супроводжувати людину з інвалідністю за кордон", - пояснила юрист.

Супровід особи, яка потребує стороннього догляду

Крім того, військовозобов'язаний має право супроводжувати особу, яка потребує постійного стороннього догляду:

або якщо це член сім'ї першого ступеня споріднення;

або якщо військовозобов'язаний здійснює догляд та отримує компенсацію за догляд.

Супровід дітей батьком або опікуном

За словами Тернової, якщо батько, опікун, піклувальник, прийомний батько чи батько-вихователь (будучи військовозобов'язаним) виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років - може її супроводжувати.

"Також це стосується дітей з інвалідністю І чи ІІ групи - якщо така дитина перебуває на утриманні військовозобов'язаного", - додала юрист.

Супровід дітей іншими родичами

"Стосовно бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух та вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю, тут є важлива примітка", - наголосила експерт.

Йдеться про те, що "вони можуть виїжджати лише у випадку, якщо належать до категорії осіб, які не підлягають мобілізації".

Супровід недієздатних осіб з інвалідністю

Військовозобов'язані опікуни осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними, можуть виїжджати за кордон разом із підопічними - за наявності рішення суду про призначення опікунства.

"Проте якщо опікуна офіційно не призначено, виїзд дозволяється одному з повнолітніх членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення", - зауважила юрист.

Супровід осіб з інвалідністю працівниками закладів догляду

Ще однією категорією, за словами Тернової, є військовозобов'язані працівники закладів догляду, які супроводжують:

або осіб з інвалідністю;

або тих, хто потребує постійного догляду.

"Головне пам'ятати, що військовозобов'язані мають повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували", - підсумувала юрист.