Соперничество между ФСБ и Генштабом мешает действиям РФ в Курской области, - генерал США

Он отметил, что ответ Кремля на операцию ВСУ в Курской области демонстрирует запутанную, неэффективную российскую систему командования и контроля. В частности, власти РФ поручили ФСБ заняться обороной в Курской области.

"Я не думаю, что проведение крупномасштабных операций является основной компетенцией ФСБ, как было продемонстрировано два с половиной года назад. Следовательно, смесь ФСБ, Генерального штаба, Росгвардии и МВД/Пограничных войск не является идеальной структурой командования и контроля", - отметил Ходжес.

По его словам, судя по напряжению во время мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, сейчас Генштаб не стремится направить на подмогу солдат в Курскую область.

Также Ходжес обратил внимание, что сложности у россиян могут возникнуть с логистикой, поскольку им нужно перебросить значительные силы на расстояние более 700 километров.

"По моему собственному опыту, когда я был командиром бригады в 101-й воздушно-десантной дивизии, нам постоянно не хватало грузового транспорта. Дело в том, что ни у кого, даже у россиян, нет достаточного количества грузовиков для больших перемещений в сжатые сроки", - рассказал генерал.

Поэтому подготовка грузовиков и поездов для переброски войск из восточной части Украины в Курскую область займет несколько дней или даже недель, как только россияне увидят такую необходимость.

"Я считаю, что пройдет как минимум еще неделя, прежде чем мы начнем видеть последствия для российских операций на востоке", - добавил Ходжес.