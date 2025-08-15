ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лидер оппозиции Венгрии обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Пятница 15 августа 2025 02:46
UA EN RU
Лидер оппозиции Венгрии обвинил Россию во вмешательстве в выборы Фото: РФ повторила слова Орбана, что Мадяр марионетка Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадьяр обвинил Россию во вмешательстве в выборы, а также использовании разведки для подрыва его кампании против премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Накануне служба внешней разведки РФ опубликовала заявление, в котором повторила слова Орбана, которые он часто использует для дискредитации Мадьяра. Речь идет о позиционировании политика, как марионетки Европейской комиссии.

Кроме того, российские обвинения против Мадьяра повторил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он назвав опубликованный в Москве текст таким, который "не содержит ничего нового".

Как следствие, реакция последовала и со стороны оппозиционера, который обвинил Кремль во вмешательстве в выборы.

"После 34 лет Россия снова хочет напрямую вмешиваться в венгерскую политику, снова хочет бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей", - написал Мадьяр в своем Facebook, имея в виду вывод советских войск из Венгрии в начале 1990-х годов.

Bloomberg отмечает, что Орбан занимает оборонительную позицию против партии Мадьяра Тиса, которая имеет двузначный процент в опросах общественного мнения. Важно уточнить, что выборы в Венгрии состоятся в апреле следующего года.

Напомним, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил Евросоюз в намерении сбросить правительства трех стран - Венгрии, Сербии и Словакии.

Сообщалось, что Россия также пытается повлиять на парламентские выборы в Молдове. Таким образом Кремль имеет цель сохранить рычаги российского контроля в стране и сорвать евроинтеграцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия