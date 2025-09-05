Соперник на миллиард: сколько стоят сборные Украины и Франции перед очным поединком

С точки зрения футбольной капитализации разница между сборными Украины и Франции, которые сегодня встретятся в матче отбора чемпионата мира-2026, настолько существенная, что заставляет задуматься: стоит ли "сине-желтым" вообще выходить на поле. Но в футбол играют не деньги. И это дает нам надежду.

Тяжеловесы из Франции

Суммарная стоимость игроков сборной Франции из заявки на сегодняшний матч с Украиной, по версии Transfermarkt составляет астрономические - 1,28 миллиарда евро.

На этом фоне Украина выглядит, как Золушка. Стоимость нашей команды - почти в пять раз меньше: 269,70 млн.

Один только Килиан Мбаппе стоит, как 2/3 сборной Украины. А вместе со вторым по стоимости у французов - Майклом Олисе - перевешивают всю нашу команду.

Топ-10 самых дорогих в сборной Франции:

Килиан Мбпаппе - 180 млн Майкл Олисе - 100 млн Усман Дембеле - 90 млн Дезире Дуэ - 90 млн Маркус Тюрам - 75 млн Орельен Чуамени - 75 млн Уго Экитике - 75 млн Брэдли Барколя - 70 млн Жюль Кунде - 65 млн Ибраима Конате - 60 млн

Во главе с Забарным

В то же время, самым дорогим в составе "сине-желтых" является игрок французского ПСЖ - Илья Забарный. Но со своей стоимостью (42 млн евро) он не попал бы в топ-10 сборной Дидье Дешама. А точнее, был бы там 13-м. Второй из украинцев - Гергий Судаков (32 млн) - соответственно 17-м. И так далее.

Отметим, что самый дешевый в нынешнем составе "сине-желтых" - Олег Очеретько оценивается лишь в 1 млн евро. У французов таких цифр вообще нет. У них послежний по цене - 32-летний защитник Люка Динь (10 млн). В нашей сборной он бы попал в топ-10.

Топ-10 самых дорогих в сборной Украины:

Илья Забарный - 42 млн Георгий Судаков - 32 млн Артем Довбик - 30 млн Анатолий Трубин - 28 млн Александр Зинченко - 20 млн Николай Матвиенко - 16 млн Владислав Ванат - 15 млн Егор Ярмолюк - 15 млн Николай Шапаренко - 11 млн Артем Бондаренко - 10 млн

Играют не деньги

В справедливости этого утверждения мы имели возможность убедиться, в частности, в квалификации нынешней Лиги чемпионов. Наше "Динамо" значительно превосходило в стоимости кипрский "Пафос", но в основном этапе турнира будут играть именно островитяне.

Да и другие герои квалификации - казахстанский "Кайрат" и азербайджанский "Карабах" - тому пример.

Удастся ли команде Сергея Реброва в очередной раз подтвердить постулат - узнаем уже скоро. Напомним, что матч Украина - Франция состоится 5 сентября в польском Вроцлаве. Поединок стартует - в 21:45 по Киеву.