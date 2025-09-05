ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Соперник на миллиард: сколько стоят сборные Украины и Франции перед очным поединком

Вроцлав, Пятница 05 сентября 2025 17:03
UA EN RU
Соперник на миллиард: сколько стоят сборные Украины и Франции перед очным поединком Фото: Один только Килиан Мбаппе стоит, как 2/3 сборной Украины (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

С точки зрения футбольной капитализации разница между сборными Украины и Франции, которые сегодня встретятся в матче отбора чемпионата мира-2026, настолько существенная, что заставляет задуматься: стоит ли "сине-желтым" вообще выходить на поле. Но в футбол играют не деньги. И это дает нам надежду.

РБК-Украина анализирует стоимости сегодняшних соперников и их лидеров.

Тяжеловесы из Франции

Суммарная стоимость игроков сборной Франции из заявки на сегодняшний матч с Украиной, по версии Transfermarkt составляет астрономические - 1,28 миллиарда евро.

На этом фоне Украина выглядит, как Золушка. Стоимость нашей команды - почти в пять раз меньше: 269,70 млн.

Один только Килиан Мбаппе стоит, как 2/3 сборной Украины. А вместе со вторым по стоимости у французов - Майклом Олисе - перевешивают всю нашу команду.

Топ-10 самых дорогих в сборной Франции:

  1. Килиан Мбпаппе - 180 млн
  2. Майкл Олисе - 100 млн
  3. Усман Дембеле - 90 млн
  4. Дезире Дуэ - 90 млн
  5. Маркус Тюрам - 75 млн
  6. Орельен Чуамени - 75 млн
  7. Уго Экитике - 75 млн
  8. Брэдли Барколя - 70 млн
  9. Жюль Кунде - 65 млн
  10. Ибраима Конате - 60 млн

Соперник на миллиард: сколько стоят сборные Украины и Франции перед очным поединком

Во главе с Забарным

В то же время, самым дорогим в составе "сине-желтых" является игрок французского ПСЖ - Илья Забарный. Но со своей стоимостью (42 млн евро) он не попал бы в топ-10 сборной Дидье Дешама. А точнее, был бы там 13-м. Второй из украинцев - Гергий Судаков (32 млн) - соответственно 17-м. И так далее.

Отметим, что самый дешевый в нынешнем составе "сине-желтых" - Олег Очеретько оценивается лишь в 1 млн евро. У французов таких цифр вообще нет. У них послежний по цене - 32-летний защитник Люка Динь (10 млн). В нашей сборной он бы попал в топ-10.

Топ-10 самых дорогих в сборной Украины:

  1. Илья Забарный - 42 млн
  2. Георгий Судаков - 32 млн
  3. Артем Довбик - 30 млн
  4. Анатолий Трубин - 28 млн
  5. Александр Зинченко - 20 млн
  6. Николай Матвиенко - 16 млн
  7. Владислав Ванат - 15 млн
  8. Егор Ярмолюк - 15 млн
  9. Николай Шапаренко - 11 млн
  10. Артем Бондаренко - 10 млн

Соперник на миллиард: сколько стоят сборные Украины и Франции перед очным поединком

Играют не деньги

В справедливости этого утверждения мы имели возможность убедиться, в частности, в квалификации нынешней Лиги чемпионов. Наше "Динамо" значительно превосходило в стоимости кипрский "Пафос", но в основном этапе турнира будут играть именно островитяне.

Да и другие герои квалификации - казахстанский "Кайрат" и азербайджанский "Карабах" - тому пример.

Удастся ли команде Сергея Реброва в очередной раз подтвердить постулат - узнаем уже скоро. Напомним, что матч Украина - Франция состоится 5 сентября в польском Вроцлаве. Поединок стартует - в 21:45 по Киеву.

Ранее рассказали, что надо молодежной сборной Украины для попадания на Олимпиаду-2028.

Также читайте где сегодня смотреть матч Украина - Франция бесплатно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Франция
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России