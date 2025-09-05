Соперник на миллиард: сколько стоят сборные Украины и Франции перед очным поединком
С точки зрения футбольной капитализации разница между сборными Украины и Франции, которые сегодня встретятся в матче отбора чемпионата мира-2026, настолько существенная, что заставляет задуматься: стоит ли "сине-желтым" вообще выходить на поле. Но в футбол играют не деньги. И это дает нам надежду.
РБК-Украина анализирует стоимости сегодняшних соперников и их лидеров.
Тяжеловесы из Франции
Суммарная стоимость игроков сборной Франции из заявки на сегодняшний матч с Украиной, по версии Transfermarkt составляет астрономические - 1,28 миллиарда евро.
На этом фоне Украина выглядит, как Золушка. Стоимость нашей команды - почти в пять раз меньше: 269,70 млн.
Один только Килиан Мбаппе стоит, как 2/3 сборной Украины. А вместе со вторым по стоимости у французов - Майклом Олисе - перевешивают всю нашу команду.
Топ-10 самых дорогих в сборной Франции:
- Килиан Мбпаппе - 180 млн
- Майкл Олисе - 100 млн
- Усман Дембеле - 90 млн
- Дезире Дуэ - 90 млн
- Маркус Тюрам - 75 млн
- Орельен Чуамени - 75 млн
- Уго Экитике - 75 млн
- Брэдли Барколя - 70 млн
- Жюль Кунде - 65 млн
- Ибраима Конате - 60 млн
Во главе с Забарным
В то же время, самым дорогим в составе "сине-желтых" является игрок французского ПСЖ - Илья Забарный. Но со своей стоимостью (42 млн евро) он не попал бы в топ-10 сборной Дидье Дешама. А точнее, был бы там 13-м. Второй из украинцев - Гергий Судаков (32 млн) - соответственно 17-м. И так далее.
Отметим, что самый дешевый в нынешнем составе "сине-желтых" - Олег Очеретько оценивается лишь в 1 млн евро. У французов таких цифр вообще нет. У них послежний по цене - 32-летний защитник Люка Динь (10 млн). В нашей сборной он бы попал в топ-10.
Топ-10 самых дорогих в сборной Украины:
- Илья Забарный - 42 млн
- Георгий Судаков - 32 млн
- Артем Довбик - 30 млн
- Анатолий Трубин - 28 млн
- Александр Зинченко - 20 млн
- Николай Матвиенко - 16 млн
- Владислав Ванат - 15 млн
- Егор Ярмолюк - 15 млн
- Николай Шапаренко - 11 млн
- Артем Бондаренко - 10 млн
Играют не деньги
В справедливости этого утверждения мы имели возможность убедиться, в частности, в квалификации нынешней Лиги чемпионов. Наше "Динамо" значительно превосходило в стоимости кипрский "Пафос", но в основном этапе турнира будут играть именно островитяне.
Да и другие герои квалификации - казахстанский "Кайрат" и азербайджанский "Карабах" - тому пример.
Удастся ли команде Сергея Реброва в очередной раз подтвердить постулат - узнаем уже скоро. Напомним, что матч Украина - Франция состоится 5 сентября в польском Вроцлаве. Поединок стартует - в 21:45 по Киеву.
