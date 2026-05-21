Вместо помойки - людям: что такое фудбанкинг и как это может работать в магазинах Украины

В Украине в рамках вступления в ЕС может появиться фудбекинг - обязательство торговых сетей отдавать продукты с почти исчерпанным сроком годности вместо утилизации.

РБК-Украина выясняло, что может измениться в случае принятия такого закона для покупателей и продавцов, а также как это может работать в украинских супермаркетах.

Главное: Новые обязательства: Магазины будут обязаны передавать продукты с истекающим сроком годности фудбанкам вместо уничтожения.

Магазины будут обязаны передавать продукты с истекающим сроком годности фудбанкам вместо уничтожения. Пряник и кнут: За передачу еды - налоговые льготы, за выбрасывание пригодной еды - штраф.

За передачу еды - налоговые льготы, за выбрасывание пригодной еды - штраф. Два типа маркировки: "Лучше употребить до" - можно передавать, "Употребить до" - запрещено.

"Лучше употребить до" - можно передавать, "Употребить до" - запрещено. Ответственность: Момент перехода ответственности от магазина к фудбанку должен быть четко прописан в договоре.

Момент перехода ответственности от магазина к фудбанку должен быть четко прописан в договоре. Операционные вызовы: Магазинам придется создать отдельные зоны хранения, автоматизированный учет и привлечь дополнительный персонал.

Председатель Чешской федерации продовольчик банков Алеш Славичек заявил, что в Украине может заработать фудбанкинг - обязательство магазинов передавать нуждающимся продукты со сроком годности.

Инициатива для Европы не новая - в Чехии аналогичный закон действует с 2018 года. Торговые сети пытались его оспорить в суде, но проиграли.

Что изменится для магазинов

Суть инициативы - сокращение пищевых отходов по примеру Чехии и других стран ЕС. Вместо уничтожения товаров, у которых подходит к концу срок годности, магазины будут обязаны передавать их благотворительным организациям - так называемым фудбанкам - для раздачи людям, которые в этом нуждаются.

"Инициатива является прогрессивной и неизбежной в рамках интеграции в ЕС, однако для торговых сетей она не будет простой", - объясняет в комментарии РБК-Украина адвокат, руководитель юридической компании "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.

Пряник и кнут: как это будет работать

Для бизнеса предусмотрены как стимулы, так и наказания.

Если магазин передает продукты на благотворительность - он получает налоговые льготы. В частности, возможна отмена НДС или налога на прибыль с таких операций.

"Раньше бесплатная передача товаров юридически считалась "продажей за ноль гривен" и могла дополнительно облагаться налогом", - объясняет адвокат.

Если же магазин выбрасывает еду, которую можно было безопасно отдать людям - получит административный штраф.

Фото: что надо знать о фудбакинге в Украине (инфографика РБК-Украина)

Какую еду можно передавать, а какую - нет

На законодательном уровне планируют четко разграничить два типа маркировки:

"Лучше употребить до" - продукт после этой даты может потерять идеальный вкус, но остается безопасным. Именно такие товары можно передавать фудбанкам.

- продукт после этой даты может потерять идеальный вкус, но остается безопасным. Именно такие товары можно передавать фудбанкам. "Употребить до" - конечная дата для скоропортящихся продуктов. После нее передача строго запрещена, товар подлежит только утилизации.

Кто отвечает, если человек отравится

Это - главный юридический вопрос, который придется урегулировать. По словам Дины Дрыжаковой, в договорах между магазинами и благотворительными фондами должен быть четко прописан момент перехода ответственности.

"Магазин должен отвечать за качество и условия хранения продукта исключительно до момента передачи его представителю фудбэнка", - объясняет адвокат.

Как только товар подписан по акту приема-передачи - ответственность за транспортировку, хранение и раздачу переходит к благотворительной организации. Если этого не сделать, магазин рискует получить судебные иски от потребителей.

Почему супермаркеты могут выступить против

Несмотря на обещанные льготы, магазины столкнутся с реальными операционными расходами.

Адвокат Дрыжакова выделяет несколько ключевых моментов. Нужны такие нововведения в торговых сетях:

Отдельные зоны хранения для продуктов под раздачу - чтобы они не смешивались с обычным браком;

Автоматизированный учет: IT-система должна сигнализировать, например, за 48 часов до окончания срока, что товар надо переместить в зону фудбанка;

Дополнительные расходы на персонал - сортировка, упаковка и оформление документов будут занимать рабочее время.

"Отдельно придется ждать изменений в Налоговый кодекс и разрабатывать новые формы внутренней документации - чтобы налоговая не трактовала благотворительную передачу как скрытую продажу", - добавила юрист.

Репутационный риск

"Несмотря на заверения экспертов о том, что производители закладывают плюс 20 процентов запаса срока годности, для украинского потребителя передача товаров на грани просрочки может выглядеть неоднозначно", - предупреждает Дрыжакова.

Магазинам придется тщательно проверять вид товаров перед передачей.

"Поврежденная упаковка или подгнившие овощи под видом благотворительности - прямая дорога к скандалу в медиа и соцсетях", - добавила юрист.

Что делать магазинам уже сейчас

По словам адвоката Дрыжаковой, владельцам магазинов уже сейчас стоит:

Проанализировать остатки товаров. Найти надежные благотворительные фонды для потенциального партнерства. Готовить юридический отдел к новым правилам учета и списания.

Как это работает в других странах

Первой в Европе подобный закон приняла Франция - еще в 2016 году. Тогда супермаркетам запретили выбрасывать еду и обязали передавать ее на благотворительность. За нарушение - штраф.

В результате ежегодно французские магазины спасают 46 тысяч тонн продуктов.

В США обязательного закона нет, но действуют налоговые льготы за передачу еды благотворительным организациям. Также распространена практика продажи продуктов с истекающим сроком годности по копеечным ценам.

В Чехии закон действует с 2018 года - и именно по чешской модели Украина планирует строить свою систему.