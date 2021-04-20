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УЄФА не буде виключати клуби Суперліги з півфіналів ЛЧ і ЛЄ, - ESPN

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 14:56
УЄФА не буде виключати клуби Суперліги з півфіналів ЛЧ і ЛЄ, - ESPN Фото: офіційне рішення УЄФА ухвалить у п'ятницю (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

УЄФА не планує виключати клуби-засновники Суперліги з нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У півфінали цих турнірів пробилися відразу п'ять клубів-засновників нового скандального турніру.

Про це повідомляє ESPN з посиланням на джерела.

За інформацією джерел видання, глава УЄФА Александер Чеферін запропонував клубам Суперліги з "одуматися". У півфінал Ліги чемпіонів пробилися відразу три клуби Суперліги - "Реал", "Челсі" і "Манчестер Сіті". В 1/2 фіналу Ліги Європи повинні зіграти "Манчестер Юнайтед" і "Арсенал".

"УЄФА не розглядає питання про виключення клубів зі своїх турнірів на цьому тижні, матчі наступного тижня відбудуться", - повідомило джерело видання.

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 топ-клубів оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи. В УЄФА при цьому засудили такі дії, заявивши, що учасники цього турніру можуть бути виключені зі всіх турнірах під своєю егідою, в тому числі і з національних чемпіонатів. Раніше РБК-Україна писало, що "Реал", "Челсі" і "Ман Сіті" можуть виключити з ліги чемпіонів. Офіційне рішення буде прийнято в п'ятницю, 23 квітня.

Зазначимо, у півфіналі ЛЧ між собою зіграють "Реал" і "Челсі", а також "Ман Сіті" з "ПСЖ". Матчі мають відбутися наступного тижня - 27-28 квітня.

В Лізі Європи на стадії півфіналу зустрінуться "МЮ" з "Ромою" і "Вільяреал" з "Арсеналом". Перші поєдинки відбудуться 29 квітня.

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