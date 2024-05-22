Британия идет на досрочные выборы. Почему Сунак распустил парламент и что это значит для Украины

Премьер-министр Британии Риши Сунак после аудиенции с королем объявил о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов . Ожидалось, что выборы пройдут осенью, но британский премьер решил провести их раньше.

Почему в Британии будут досрочные выборы и что это значит для Украины, - читайте в материале РБК-Украина .

Вечером 22 мая после встречи с королем Чарльзом III британский премьер объявил, что получил разрешение на роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Как сообщил Сунак, досрочные парламентские выборы в Британии состоятся 4 июля 2024 года.

Уже в пятницу, 24 мая, британский парламент завершит нынешнюю сессию, а 30 мая он будет официально распущен.

После выборов новоизбранные депутаты впервые соберутся в Лондоне во вторник, 9 июля, после чего изберут спикера Палаты общин и примут свою присягу. Официально новоизбранный парламент должен заработать 17 июля.

Почему Сунак пошел на досрочные выборы парламента

Как пишет британская газета The Guardian, ранее предполагалось, что парламентские выборы пройдут осенью, поскольку сам Сунак заявлял о планах провести выборы во второй половине этого года. Более того, сегодня Консервативная партия, представителем которой является Сунак, отстает своих конкурентов лейбористов аж на 20 пунктов .

Сунак якобы хотел дождаться улучшения экономической ситуации, прежде чем проводить выборы, но, как пишет газета со ссылкой на источники в британском правительстве, он понял, что экономическая ситуация в Британии не улучшится до осени.

Кроме того, по мнению Politico, Сунак может делать ставку на то, что рейтинг оппозиционной Лейбористской партии упадет в разгар избирательной кампании, дав шанс консерваторам, которые сегодня находятся в затруднительном положении.

По состоянию на 13 мая поддержка Консервативной партии составила 23%, тогда как оппозиционную Лейбористскую партию поддерживали 44% респондентов.

В Консервативной партии встретили это решение Сунака критикой. Многие депутаты-тори, а также министры считают это решение премьера желанием "сдаться" и уйти с должности, отмечает телеканал Sky News. А два министра, по данным The Guardian, назвали досрочные выборы ошибкой.

Однако среди консерваторов есть и те, кто понимает решение Сунака. "Я всегда был за то, чтобы действовать. Лейбористская партия расслаивается больше, чем люди осознают, и просто ждать - это не стратегия", - цитирует Sky News одного из бывших министров от консерваторов.

Что выборы в Британии означают для Украины

Хотя сегодня, согласно опросам, лейбористы имеют значительно более высокий уровень поддержки среди британцев, делать прогнозы по результатам парламентских выборов рано. Однако, каков бы ни был результат, вряд ли это будет иметь негативные последствия для Украины.

В отличие, например, от США с так называемыми "трампистами", и нынешняя руководящая партия, и оппозиция в Британии поддерживают Украину. В частности, в этом мае Киев посетили так называемые "теневые министры" из Лейбористской партии Дэвид Лемми и Джон Гили и пообещали сохранить "железную" приверженность помощи Украине.

"Смена правительства в Британии будет означать отсутствие изменений в нашей военной, дипломатической, финансовой и политической поддержке Украины. Обязательства следующего лейбористского правительства перед Украиной будут железными, а европейская безопасность будет нашим первоочередным внешним и оборонным приоритетом", - заявлял Лемми.

Также, находясь в Киеве, представители лейбористской партии высказывались в поддержку интеграции Украины в НАТО, обещав создать "четкий путь для членства".