Выборы в Британии: главный претендент на премьера сделал первое заявление
Глава Лейбористской партии Кир Стармер сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов парламентских выборов в Великобритании, которые дают ему высокие шансы стать премьер-министром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Сегодня вечером люди здесь и по всей стране высказались, и они готовы к переменам. Вы проголосовали, теперь пришло время для нас сделать это", - заявил Стармер, удобно устроившись в своем кресле в северном Лондоне.
Тем временем министр обороны Великобритании Грант Шаппс стал первым министром в правительстве Риши Сунака, который уступил свое место лейбористам. Он является одним из многих высокопоставленных министров, которые, как ожидается, сегодня покинут парламент.
Ранее в пользу либеральных демократов потерял свое место министр юстиции Алекс Чалк.
Парламентские выборы в Британии
22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак после аудиенции у короля распустил парламент и назначил досрочные выборы.
Избрание британцами нового парламента состоялось в четверг, 4 июля. Главными конкурентами традиционно стали консерваторы и лейбористы.
По данным соцопросов, лейбористы имеют уверенные шансы выиграть гонку и новым премьер-министром может стать Кир Стармер. Первые экзит-полы после закрытия избирательных участков подтвердили эти прогнозы.
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