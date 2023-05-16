Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії обговорить довгострокову підтримку України
На саміті Ради Європи в Ісландії планується обговорити довгострокові заходи безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака, яку приводить The Guardian.
"Я говоритиму з іншими країнами, щоб переконатися, що ми продовжуємо підтримувати Україну", - йдеться у заяві.
Сунак додав, що мова йде про підтримку, необхідну для захисту від російської агресії.
"Також треба почати думати про довгострокові заходи безпеки, які ми захочемо вжити для підтримки України у перспективі", - сказав Сунак.
Нагадаємо, що європейські лідери збираються в Ісландії на дводенний саміт, покликаний продемонструвати підтримку Україні, а також надіслати потужний сигнал про основні демократичні цінності, які, на думку багатьох, під загрозою.
В історії Ради Європи було лише три саміти: 1993 року, 1997 року та 2005 року. 2023 року саміт збирається через російське вторгнення в Україну.
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