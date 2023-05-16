Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії обговорить довгострокову підтримку України

На саміті Ради Європи в Ісландії планується обговорити довгострокові заходи безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака , яку приводить The Guardian.

"Я говоритиму з іншими країнами, щоб переконатися, що ми продовжуємо підтримувати Україну", - йдеться у заяві.

Сунак додав, що мова йде про підтримку, необхідну для захисту від російської агресії.

"Також треба почати думати про довгострокові заходи безпеки, які ми захочемо вжити для підтримки України у перспективі", - сказав Сунак.