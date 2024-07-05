Сунак объявил об отставке с поста премьера Британии
Риши Сунак объявил об отставке с поста премьера Великобритании. Он также объявил, что уходит с поста главы Консервативной партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сунак во время своего последнего выступления на посту премьера извинился перед народом за поражение на выборах.
"В ближайшее время я встречусь с Его Величеством королем, чтобы предложить стране свою отставку с поста премьер-министра. Прежде всего, я хотел бы сказать, что мне очень жаль", - заявил он.
В то же время он добавил, что отдавал работе все свои силы, однако избиратели дали четкий сигнал, что правительство Соединенного Королевства должно измениться.
"Я слышал ваш гнев, ваше разочарование. И я беру на себя ответственность за эту потерю", - подчеркнул Сунак.
При это он объявил о намерении уйти с поста лидера консерваторов, однако останется на посту до назначения преемника.
В то же время Сунак пожелал лидеру Лейбористской партии Киру Стармеру успеха на посту премьер-министра.
"Несмотря на то, что он был моим политическим оппонентом, Кейр Стармер вскоре станет нашим премьер-министром. В этой должности его успехи будут нашими успехами, и я желаю ему и его семье всего наилучшего. Какими бы ни были наши разногласия в ходе этой кампании, он порядочный, общественный человек, которого я уважаю", - заявил он.
После этого Сунак сейчас направился к королю Чарльза, чтобы передать власть. Позже Стармера пригласят во Букингемский дворец и предложат сформировать новое правительство.
Обновлено (14:08)
Чарльз III принял отставку Сунака с поста премьера Британии в ходе аудиенции с ним в Букингемском дворце.
"Достопочтенный Риши Сунак, член парламента, получил аудиенцию у короля и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое его величество с радостью принял", - говорится в сообщении Букингемского дворца.
Выборы в Британии
В конце мая премьер Британии Риши Сунак после встречи с королем Чарльзом III распустил парламент и назначил досрочные выборы.
Выборы в Британии прошли4 июля, где главными конкурентами стали консерваторы и лейбористы.
Лидер лейбористов Кир Стармер сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов. Подробнее о главном претенденте на пост премьера - в материале РБК-Украина.
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