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Сунак оголосив про відставку з посади прем'єра Британії

П'ятниця 05 липня 2024 13:30
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Сунак оголосив про відставку з посади прем'єра Британії Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ріші Сунак оголосив про відставку з посади прем'єра Великої Британії. Він також оголосив, що йде з посади голови Консервативної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сунак під час свого останнього виступу на посаді прем'єра вибачився перед народом за поразку на виборах.

"Найближчим часом я зустрінуся з Його Величністю королем, щоб запропонувати країні свою відставку з посади прем'єр-міністра. Перш за все, я хотів би сказати, що мені дуже шкода", - заявив він.

Водночас він додав, що віддавав роботі всі свої сили, проте виборці дали чіткий сигнал, що уряд Сполученого Королівства має змінитися.

"Я чув ваш гнів, ваше розчарування. І я беру на себе відповідальність за цю втрату", - наголосив Сунак.

При цьому він оголосив про намір піти з посади лідера консерваторів, однак залишиться на посаді до призначення наступника.

Водночас Сунак побажав лідеру Лейбористської партії Кіру Стармеру успіху на посаді прем'єр-міністра.

"Незважаючи на те, що він був моїм політичним опонентом, Кейр Стармер незабаром стане нашим прем'єр-міністром. На цій посаді його успіхи будуть нашими успіхами, і я бажаю йому та його родині всього найкращого. Якими б не були наші розбіжності під час цієї кампанії, він порядна, громадська людина, яку я поважаю", - заявив він.

Після цього Сунак зараз попрямував до короля Чарльза, щоб передати владу. Пізніше Стармера запросять до Букінгемського палацу і запропонують сформувати новий уряд.

Оновлено (14:08)

Чарльз III прийняв відставку Сунака з поста прем'єра Британії під час аудієнції з ним у Букінгемському палаці.

"Високоповажний Ріші Сунак, член парламенту, отримав аудієнцію у короля і подав прохання про відставку з посади прем'єр-міністра і першого лорда скарбниці, яке його величність з радістю прийняв", - йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Вибори у Британії

Наприкінці травня прем'єр Британії Ріші Сунак після зустрічі з королем Чарльзом III розпустив парламент та призначив дострокові вибори.

Вибори у Британії відбулися 4 липня, де головними конкурентами стали консерватори та лейбористи.

Лідер лейбористів Кір Стармер зробив першу офіційну заяву після оприлюднення екзит-полів. Докладніше про головного претендента на посаду прем'єра – у матеріалі РБК-Україна.

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Ріші Сунак
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