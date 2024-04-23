Сунак объявил о переводе расходов на оборону Британии на "военные рельсы"

По словам Сунака, у него три приоритета расходов на оборону. Их планируют перевести на "военные рельсы", и причиной этому стали уроки войны в Украине.

Британия нуждается в более глубоких запасах и промышленность должна иметь возможность пополнять их быстрее. Поэтому Британия выделяет 10 млрд фунтов стерлингов для производителей оружия, чтобы дать отрасли уверенность в долгосрочном финансировании, подкрепленном долгосрочными контрактами. Это позволит им производить больше оружия и быть готовым к увеличению мощностей.

Также Сунак сказал, что Великобритания планирует выйти на уровень выделения 2,5% ВВП на оборону к 2030 году. Премьер Британии призвал увеличивать инвестиции в Украину, поскольку это сдерживает Россию и не позволят диктатору Владимиру Путину пойти дальше.