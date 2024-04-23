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Сунак оголосив про переведення витрат на оборону Британії на "воєнні рейки"

Архівне фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Британія переведе свої витрати на оборону на "воєнні рейки". Причиною цього є досвід війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

За словами Сунака, він має три пріоритети витрат на оборону. Їх планують перевести на "воєнні рейки", і причиною цього стали уроки війни в Україні.

Британія потребує глибших запасів боєприпасів і промисловість повинна мати можливість поповнювати їх швидше. Тому Британія виділяє 10 млрд фунтів стерлінгів для виробників зброї, щоб дати галузі впевненість у довгостроковому фінансуванні, яка підкріплена довгостроковими контрактами. Це дозволить їм виробляти більше зброї та бути готовими до збільшення потужностей.

Також Сунак сказав, що Британія планує вийти на рівень виділення 2,5% ВВП на оборону до 2030 року. Прем'єр Британії закликав збільшувати інвестиції в Україну, оскільки це стримує Росію та не дозволять диктатору Володимиру Путіну піти далі.

Збільшення фінансування видатків на оборону в країнах Заходу

Через російське вторгнення в Україну та можливий напад на членів НАТО країни Заходу почали більше виділяти кошти на оборонні потреби.

У березні президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що Європейський союз має перейти в режим воєнної економіки через можливі майбутні загрози з боку Російської Федерації.

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда передав лідерам країн-учасниць НАТО листа, в якому він вказує на свою пропозицію збільшити витрати на оборону з 2 до 3% ВВП.

А Норвегія планує подвоїти свої витрати на оборону протягом наступних 12 років. Країна прагне адаптуватися до загроз з боку Росії.

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