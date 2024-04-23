Сунак оголосив про переведення витрат на оборону Британії на "воєнні рейки"

За словами Сунака, він має три пріоритети витрат на оборону. Їх планують перевести на "воєнні рейки", і причиною цього стали уроки війни в Україні.

Британія потребує глибших запасів боєприпасів і промисловість повинна мати можливість поповнювати їх швидше. Тому Британія виділяє 10 млрд фунтів стерлінгів для виробників зброї, щоб дати галузі впевненість у довгостроковому фінансуванні, яка підкріплена довгостроковими контрактами. Це дозволить їм виробляти більше зброї та бути готовими до збільшення потужностей.

Також Сунак сказав, що Британія планує вийти на рівень виділення 2,5% ВВП на оборону до 2030 року. Прем'єр Британії закликав збільшувати інвестиції в Україну, оскільки це стримує Росію та не дозволять диктатору Володимиру Путіну піти далі.