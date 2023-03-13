Сунак назвал Китай "системной угрозой" мировому порядку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в интервью NBC .

"Поведение, которое мы наблюдаем в Китае в последнее время, пугает нас. Китай действует авторитарным способом в своей стране и самоувереннее за рубежом", - добавил он.

Он сообщил, что Британия, США и Австралия планируют объявить о новых шагах по партнерству в области обороны с целью противодействия растущей военной мощи Пекина.

"Китай представляет наибольшую государственную угрозу для наших экономических интересов, это точно. Это системная угроза мировому порядку", - подчеркнул Сунак.