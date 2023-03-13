Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в інтерв’ю NBC.
"Поведінка, яку ми спостерігаємо в Китаї в останні часи, лякає нас. Китай діє авторитарним способом в своїй країні та більш самовпевнено за кордоном", - додав він.
Він повідомив, що Британія, США та Австралія планують оголосити про нові кроки щодо партнерства у галузі оборони з метою протидії зростаючій військовій потужності Пекіну.
"Китай представляє найбільшу державну загрозу для наших економічних інтересів, це точно. Це системна загроза для світового порядку", - підкреслив Сунак.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в цьому році Китай витратить на військові потреби 224 млрд доларів.
Також повідомлялось, що США працює над посиленням контролю за експортом мікрочіпів до Китаю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.