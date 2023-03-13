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Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку

Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай "системною загрозою" світовому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в інтерв’ю NBC.

"Поведінка, яку ми спостерігаємо в Китаї в останні часи, лякає нас. Китай діє авторитарним способом в своїй країні та більш самовпевнено за кордоном", - додав він.

Він повідомив, що Британія, США та Австралія планують оголосити про нові кроки щодо партнерства у галузі оборони з метою протидії зростаючій військовій потужності Пекіну.

"Китай представляє найбільшу державну загрозу для наших економічних інтересів, це точно. Це системна загроза для світового порядку", - підкреслив Сунак.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в цьому році Китай витратить на військові потреби 224 млрд доларів.

Також повідомлялось, що США працює над посиленням контролю за експортом мікрочіпів до Китаю.

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КитайРіші Сунак