Сунак анонсировал увеличение военной помощи от Британии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Украине необходимо помочь как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.
По его словам, данный вопрос был обсужден с президентом Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в четверг, 16 февраля.
"Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить получение Украиной необходимого оборонного оборудования", - сказал Сунак.
Он также заявил, что Великобритания и дальше будет продолжать оказывать военную помощь Украине.
Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.
Ранее сообщалось, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных Сил Украины.
Напомним, Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.
Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.
Добавим, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявлял, что настал черед подготовки украинских морских пехотинцев в Британии.
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