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Сунак анонсировал увеличение военной помощи от Британии

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Великобритания, Четверг 16 марта 2023 20:29
Сунак анонсировал увеличение военной помощи от Британии Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Украине необходимо помочь как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

По его словам, данный вопрос был обсужден с президентом Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в четверг, 16 февраля.

"Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить получение Украиной необходимого оборонного оборудования", - сказал Сунак.

Он также заявил, что Великобритания и дальше будет продолжать оказывать военную помощь Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей. Однако это долгосрочное решение.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.

Добавим, что посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявлял, что настал черед подготовки украинских морских пехотинцев в Британии.

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