Россияне вчера активно били по Сумской области: попали в ж/д станцию

Российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области. Всего в регионе за сутки зафиксирован 91 удар с использованием разного вида оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.