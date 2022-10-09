Россияне вчера активно били по Сумской области: попали в ж/д станцию
Российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области. Всего в регионе за сутки зафиксирован 91 удар с использованием разного вида оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"За минувшие сутки в регионе зафиксировано 9 артобстрелов, 78 прилетов и 4 авиаудара с использованием 28 неуправляемых ракет. Также были замечены пуски 6 ракет с вертолетов, но место поражения не установлено", - рассказал он.
Что известно о последствиях ударов по Сумской области в сутки
- по окрестностям села Поповка Россия нанесла авиаудар. Один раненый;
- из-за обстрелов частично разрушено аграрное предприятие и повреждена сельхозтехника. Также загорелось поле кукурузы на площади около 1 га;
- повреждено около 10 домов и хозяйственных построек.
Как сообщалось, российские оккупанты за сутки пятницы, 7 октября, выпустили по Сумской области 170 снарядов. В результате обстрелов погиб и ранен.
Также на днях появилась информация о мобилизованных россиянах у границ Сумской области.
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