Российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область
Российские военные сегодня днем четыре раза из вертолетов обстреляли территорию Сумской области, не пересекая государственную границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Всего же за день зафиксировано 55 приходов, из них – 28 неуправляемых ракет. Кроме того, войска РФ били из САУ и минометов. Под вражеским огнем оказались села Краснопольской и Великописаревской громад.
В результате авиаудара по одному из сел Великописаревской громады ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.
Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн и трактор. Кроме того, загорелось поле кукурузы.
Напомним, что вчера оккупанты за сутки выпустили по Сумской области 170 снарядов. Вследствие обстрелов есть погибший и раненые.
Также на днях появилась информация о мобилизованных россиянах у границ Сумской области. Власти уверяют, что они находятся в 120 километрах от Украины.
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