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У Сумській області затримали розшукуваного Інтерполом іноземця

Сумська область, Субота 19 вересня 2020 19:01
У Сумській області затримали розшукуваного Інтерполом іноземця
Фото: Інтерпол (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області на прикордонному пункті пропуску "Бачівськ" затримали громадянина Молдови. Як з'ясувалося, іноземець з 2013 року перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними Інтерполу, затриманий іноземець підлягає арешту та подальшій екстрадиції до Молдови. Його підозрюють у навмисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та хуліганстві.

"Наразі 51-річного чоловіка, після проведення процесуальних дій, встановленим порядком передали компетентним правоохоронним органам", - додали в прикордонній службі.

Нагадаємо, у липні правоохоронці затримали іранця, якого розшукував Інтерпол за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Раніше в Одеській області затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за організацію нелегальної міграції на території Молдови.

Крім того, у Житомирі правоохоронці затримали члена терористичної організації ІДІЛ, який перебував у міжнародному розшуку.

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