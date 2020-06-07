Прикордонники затримали іноземця, якого шукав Інтерпол за переправлення "нелегалів"

Фото: затримання (dpsu.gov.ua)

Чоловіка розшукували за організацію нелегальної міграції у Молдові

В Одеській області затримали чоловіка за організацію нелегальної міграції на території Молдови. Затриманий є громадянином Туреччини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, затримали організатора військовослужбовці Одеського прикордонного загону. Зазначено, що чоловік прибув в пункт пропуску "Чорноморський морський порт", він мав намір відправитися до Туреччини на теплоході "Kaunas".

"При проходженні заходів прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Перевіривши інформацію, прикордонники з'ясували, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за організацію нелегальної міграції на території Республіки Молдова", - інформує ДПСУ.

Правопорушника негайно затримали і передали представникам Національної поліції. Про затримання повідомили і Укрбюро Інтерполу в Києві.

Нагадаємо, в кінці травня у Польщі при спробі перетнути кордон з Чехією затримали 33 українців і двох чехів, вони хотіли уникнути обов'язкового 14-денного карантину.

Як писало РБК-Україна, СБУ накрила злочинну групу, яка виготовляла підроблені сигарети і переправляла їх контрабандою у країни ЄС.

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Автор: Юлия Струк