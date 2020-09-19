В Сумской области задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Фото: Интерпол (facebook.com/DPSUkraine)

В Сумской области на пограничном пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Молдовы. Как выяснилось, иностранец с 2013 года находится в международном розыске.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным Интерпола, задержанный иностранец подлежит аресту и последующей экстрадиции в Молдову. Его подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и хулиганстве.

"Сейчас 51-летнего мужчину, после проведения процессуальных действий, установленным порядком передали компетентным правоохранительным органам", - добавили в пограничной службе.

Напомним, в июле правоохранители задержали иранца, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Ранее в Одесской области задержали иностранца, который находился в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Молдовы.

Кроме того, в Житомире правоохранители задержали члена террористической организации ИГИЛ, который находился в международном розыске.