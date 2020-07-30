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Україну поділять на чотири карантинні зони: рішення приймуть завтра

Київ, Четвер 30 липня 2020 09:48
Україну поділять на чотири карантинні зони: рішення приймуть завтра
Фото: Максим Степанов (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Мова йде про зелену, жовту, помаранчеву та червону зони

Міністерство охорони здоров'я завтра ініціює проведення засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для затвердження чотирьох карантинних зон. Мова йде про зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також він зазначив, що робота дитячих таборів буде можлива лише у зелених та жовтих зонах. Контролюватимуть дотримання карантину Держпродспоживслужба, служба з надзвичайних ситуацій, місцева влада тощо.

Нагадаємо, станом на 30 липня кількість нових випадків коронавірусу тільки зростає, за добу ще 1197 людей інфікувались - це новий антирекорд.

Зазначимо, голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як працюватиме карантин з 1 серпня.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я змінює алгоритм визначення країн, які входять до "червоної зони", з 1 серпня список таких країн визначатиметься за двома показниками.

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