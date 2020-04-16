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У Сумській області посилили карантин на великодні свята

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 15:05
У Сумській області посилили карантин на великодні свята
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області заборонили перебувати в громадських місцях на період свят

В Сумській області посилили карантинні заходи напередодні святкування Великодня. Про це повідомили в прес-службі Сумської обласної державної адміністрації.

зокрема, було введено заборону на перебування громадян в громадських місцях з 13:00 суботи і до 6:00 вівторка.

"Сьогодні під час засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про заборону перебувати людям в громадських місцях у вихідні з 13:00 суботи і до 6:00 наступного дня після вихідних або святкових днів", - повідомили в ОДА.

Як зазначили в ОДА, таке рішення було прийнято у зв'язку з численними фактами порушення карантинного режиму жителями Сумської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ розробляє заходи щодо підвищенню ефективності карантину на Великдень.

Також РБК-Україна писало, що в Україні можуть почати послаблювати карантин через тиждень після Великодня, якщо не буде нового спалаху коронавіруса. При цьому через 5-7 днів після великодніх свят в Україні очікується пікове кількість хворих коронавірусом.

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